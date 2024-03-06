Смотрим новый геймплей мрачной стратегии Frostpunk 2

Сиквел градостроительной стратегии Frostpunk, события которого происходят через 30 лет после снежной катастрофы, но Земля при этом по-прежнему подвергается мучениям от бесконечных морозов.

Окажитесь во главе мегаполиса, который нуждается в ресурсах и новых источниках энергии. После окончания эры угля, единственным спасением для оставшихся остатков человечества становится покорение Морозных земель, где есть возможность добывать нефть. Однако перемены не даются легко, и не всем слоям общества по душе все эти новые варианты развития. Вам следует объединить свой народ и подготовиться к неизбежным жертвам.