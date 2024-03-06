Смотрим новый геймплей мрачной стратегии Frostpunk 2

Студия 11 bit Studios порадовала поклонников атмосферных стратегий новым трейлером градостроительного симулятора Frostpunk 2. Ролик был показан во время Xbox Partner Preview.
Одной из ключевых особенностей Frostpunk 2 станут фракции и Зал совета — место, где представители различных направлений смогут продвигать свои законы и голосовать за новые доктрины. Управление городом потребует от игрока способности идти на компромиссы и поддерживать отношения с разными фракциями, которые будут постепенно радикализироваться и требовать большего.
Forstpunk 2 выйдет 25 июля. Игра выйдет на ПК и будет доступна в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG. Кроме того, тайтл станет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass, что позволит большему количеству игроков погрузиться в мрачную и захватывающую атмосферу мира Frostpunk.
для нормальных:
25 Июля выйдет, норм
да и ценник более-мене, правда ещё пишут 3 DLCs после релиза
1 часть стоит 1100р, чёт сомневаюсь, что игра стала ААА проектом.
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ну неплох
Эт 10 из 10. Нет 12 из 10 и ток на кончиках пальцев!