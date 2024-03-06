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Frostpunk 2 25.07.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.2 163 оценки

Смотрим новый геймплей мрачной стратегии Frostpunk 2

butcher69
Новости

Студия 11 bit Studios порадовала поклонников атмосферных стратегий новым трейлером градостроительного симулятора Frostpunk 2. Ролик был показан во время Xbox Partner Preview.

Одной из ключевых особенностей Frostpunk 2 станут фракции и Зал совета — место, где представители различных направлений смогут продвигать свои законы и голосовать за новые доктрины. Управление городом потребует от игрока способности идти на компромиссы и поддерживать отношения с разными фракциями, которые будут постепенно радикализироваться и требовать большего.

Forstpunk 2 выйдет 25 июля. Игра выйдет на ПК и будет доступна в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG. Кроме того, тайтл станет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass, что позволит большему количеству игроков погрузиться в мрачную и захватывающую атмосферу мира Frostpunk.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AGS37

для нормальных:

25 Июля выйдет, норм

да и ценник более-мене, правда ещё пишут 3 DLCs после релиза

5
wianewa

1 часть стоит 1100р, чёт сомневаюсь, что игра стала ААА проектом.

-2
Cидoрыч

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1
Royer

ну неплох

0
Cидoрыч

Эт 10 из 10. Нет 12 из 10 и ток на кончиках пальцев!

0