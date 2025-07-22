Стартовал конкурс моддеров Frostpunk 2 с призом в 800 тыс. рублей

Разработчики Frostpunk 2 объявили о старте конкурса для моддеров. С 11 июля по 22 августа любой желающий может побороться за победу в 5 номинациях, а также попытаться забрать главный приз — 800 тыс. рублей.

Условия участия просты: геймерам необходимо создать мод для Frostpunk 2, опубликовать его на mod.io или в «Мастерской Steam» и подписать хэштегом «fp2modcontest». Так жюри конкурса смогут определить участников.

Моды могут быть самыми разными. Чтобы геймерам было проще ориентироваться в тематике модификаций, 11 bit studios опубликовала дополнительные 4 номинации, в которых за победу дают видеокарту Radeon RX 7700 XT.

Лучший мод — абсолютный победитель по мнению жюри;

Лучший мод для города — изменения строений, древо технологий;

Лучший мод для пустошей — новые локации, поселения и механики исследований;

Лучший графический мод — скины, новые арты, дизайн, обновление визуала;

Лучший мод на политику — Изменение механик управления городом и добавление фракций.

Если мод не смог победить в одной из номинаций, но понравится жюри, то разработчики из 11 bit studios вручат энтузиастам памятные подарки. Победителей объявят 1 сентября.