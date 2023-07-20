Анонсирована кулинарная приключенческая игра Fruitbus с открытым миром для консолей и ПК ©

Killbite Studio, разработчик Sleep and Mosaic, анонсировала Fruitbus, кулинарную приключенческую игру с открытым миром для неуказанных консолей и ПК (Steam). Она будет выпущена в 2024 году.

Fruitbus — милое кулинарное приключение в открытом мире, где вкус решает все. Обновите свой верный грузовик и вместе посетите целый мир новых направлений. Откройте для себя свежие фрукты и овощи на каждом острове архипелага Густум, изучите их обычаи и приготовьте блюда, которые сделают чей-то день лучше.

Особенности: