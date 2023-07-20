Анонсирована кулинарная приключенческая игра Fruitbus с открытым миром для консолей и ПК

Killbite Studio, разработчик Sleep and Mosaic, анонсировала Fruitbus, кулинарную приключенческую игру с открытым миром для неуказанных консолей и ПК (Steam). Она будет выпущена в 2024 году.
Fruitbus — милое кулинарное приключение в открытом мире, где вкус решает все. Обновите свой верный грузовик и вместе посетите целый мир новых направлений. Откройте для себя свежие фрукты и овощи на каждом острове архипелага Густум, изучите их обычаи и приготовьте блюда, которые сделают чей-то день лучше.
Особенности:
- Улучшите свой фрутобус. От гигантского упругого банана до гоночных крыльев настройте свой фрутобус так, чтобы он отражал вашу индивидуальность. Находите новые способы привлечь клиентов музыкой и яркими красками.
- Добыча в дикой природе. Хорошо относитесь к Матери-Земле, отправляясь в путешествие по дикой природе и собирая ингредиенты. Найдите вдохновение для своего следующего самого продаваемого блюда на древних полянах, в тайных рощах и забытых гротах.
- Уточняйте свои рецепты — улучшайте свою кухню, чтобы она соответствовала вашему стилю игры. Приготовьте забавные и оригинальные блюда для клиентов, чтобы попробовать или попробовать приготовить местный деликатес.
- Еда для души. Расширяйте круг лояльных клиентов и узнавайте их уникальные истории, создавая блюда, пробуждающие чувства и воспоминания. Используйте силу еды, чтобы помочь и открыть новые возможности для вас и вашего Fruitbus.