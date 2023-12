Детективному квесту Gabriel Knight: Sins of the Fathers исполнилось 30 лет

Вышедшей 17 декабря 1993 года игре Gabriel Knight: Sins of the Father исполнилось 30 лет. Эта игра, написанная Джейн Дженсен и изданная Sierra OnLine, считается одним из лучших приключений в жанре point-and-click, признанным как критиками, так и игроками.

К 20-летию игры была выпущена специальная версия, переделанная в высоком разрешении. Она была оценена по достоинству, хотя некоторые предпочитали оригинальную версию с пиксель-арт графикой. Что может быть лучше, чем открыть ее заново, учитывая, что сейчас повсюду распродажи?

Gabriel Knight: Sins of the Fathers - 20th Anniversary Edition можно найти в Steam и скорее всего игра получит скидку с началом большой новогодней распродажи 21 декабря.

Игра рассказывает о приключениях в мире оккультизма Габриэля Найта, новоорлеанского писателя, ставшего охотником за тенями. Это первая глава серии, в которую также входят Gabriel Knight 2: The Beast Within, одно из немногих по-настоящему успешных FMV-приключений, и Gabriel Knight 3: The Mystery of Rennes-le-Château, менее популярное 3D-приключение, чем два других, но все же отличный представитель жанра.

Стоит отметить, что в настоящее время интеллектуальная собственность оказалась в руках Microsoft, после приобретения Activision Blizzard.