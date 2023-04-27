Galactic Civilizations IV: Supernova вышла в раннем доступе вместе с интеграцией ChatGPT: AlienGPT

Сегодня Stardock выпустила в ранний доступ последнее продолжение своей отмеченной наградами серии космических стратегических игр. Galactic Civilizations IV: Supernova ставит игрока на место правителя объединенного домашнего мира, который только что открыл для себя возможность путешествовать со скоростью, превышающей скорость света.
Galactic Civilizations IV: Supernova продолжает 30-летнюю тенденцию инноваций в серии. В этом последнем продолжении представлен контент, созданный ИИ. Технология OpenAI ChatGPT позволяет игрокам создавать свои собственные цивилизации, использующие ИИ для создания знаний, диалогов, квестов и многого другого. В игре также используется искусственный интеллект, обученный десятилетиями инопланетного искусства Stardock, для создания пользовательской графики для своей цивилизации.
В этой космической стратегии, действие которой происходит в 24 веке, игроки берут на себя роль лидера космической цивилизации, которой поручено исследовать и колонизировать известную вселенную. Благодаря множеству новых функций и улучшений Supernova предлагает непревзойденную стратегию 4X для игроков всех уровней мастерства.
Galactic Civilizations IV: Supernova уделяет большое внимание реиграбельности. Игроки могут выбрать несколько различных вариантов настройки галактики, другого противника для игры, а теперь, благодаря событиям и квестам, созданным искусственным интеллектом, каждая игра будет ощущаться как эпический момент в истории галактики.
Новые функции в Supernova включают культурный прогресс, новые боевые системы и системы планетарного вторжения, галактические секторы, новые инопланетные цивилизации, компьютерных противников с помощью ИИ, а также интеграцию ChatGPT и создание искусства ИИ. Кроме того, игра может похвастаться многосекторным дизайном карты, планетарными осадами, многоходовыми битвами, множеством новых конструкций оружия, классами звездолетов, звездами террора, которые уничтожают целые звездные системы, и сотнями других улучшений для улучшения способности игрока строить. окончательная космическая империя.
Galactic Civilizations IV: Supernova — это самостоятельное продолжение Galactic Civilizations III в Steam и Epic. Покупатели Epic могут перейти с Galactic Civilizations IV на Supernova со значительной скидкой. Ранний доступ начинается сегодня.
Пока есть Stellaris, галцива на очень преданного фаната
Вот бы был ai vs ai режим
Игра на одну партию. Дерево технологий скучное. Сражения скучные. Расширять империю нет стимула. Плюс карта очень быстро превращается в помойку. ИИ эту игру не спасет.