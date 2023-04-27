Galactic Civilizations IV: Supernova вышла в раннем доступе вместе с интеграцией ChatGPT: AlienGPT ©

Сегодня Stardock выпустила в ранний доступ последнее продолжение своей отмеченной наградами серии космических стратегических игр. Galactic Civilizations IV: Supernova ставит игрока на место правителя объединенного домашнего мира, который только что открыл для себя возможность путешествовать со скоростью, превышающей скорость света.

Galactic Civilizations IV: Supernova продолжает 30-летнюю тенденцию инноваций в серии. В этом последнем продолжении представлен контент, созданный ИИ. Технология OpenAI ChatGPT позволяет игрокам создавать свои собственные цивилизации, использующие ИИ для создания знаний, диалогов, квестов и многого другого. В игре также используется искусственный интеллект, обученный десятилетиями инопланетного искусства Stardock, для создания пользовательской графики для своей цивилизации.

В этой космической стратегии, действие которой происходит в 24 веке, игроки берут на себя роль лидера космической цивилизации, которой поручено исследовать и колонизировать известную вселенную. Благодаря множеству новых функций и улучшений Supernova предлагает непревзойденную стратегию 4X для игроков всех уровней мастерства.

Galactic Civilizations IV: Supernova уделяет большое внимание реиграбельности. Игроки могут выбрать несколько различных вариантов настройки галактики, другого противника для игры, а теперь, благодаря событиям и квестам, созданным искусственным интеллектом, каждая игра будет ощущаться как эпический момент в истории галактики.

Новые функции в Supernova включают культурный прогресс, новые боевые системы и системы планетарного вторжения, галактические секторы, новые инопланетные цивилизации, компьютерных противников с помощью ИИ, а также интеграцию ChatGPT и создание искусства ИИ. Кроме того, игра может похвастаться многосекторным дизайном карты, планетарными осадами, многоходовыми битвами, множеством новых конструкций оружия, классами звездолетов, звездами террора, которые уничтожают целые звездные системы, и сотнями других улучшений для улучшения способности игрока строить. окончательная космическая империя.

Galactic Civilizations IV: Supernova — это самостоятельное продолжение Galactic Civilizations III в Steam и Epic. Покупатели Epic могут перейти с Galactic Civilizations IV на Supernova со значительной скидкой. Ранний доступ начинается сегодня.