Состоялся релиз полной версии Galactic Civilizations IV

Отмечая в этом месяце свое 30-летие, Stardock объявила о выходе полной версии 4X-стратегии Galactic Civilizations IV в Steam.
Действие игры происходит вскоре после того, как человечество открыло возможность путешествовать быстрее скорости света. Земля объединилась, и звезды ждут. Игрок берет на себя роль лидера цивилизации (Земли или одной из многих инопланетных цивилизаций), чтобы распространить свой вид во вселенную и бороться с конкурирующими цивилизациями, которые делают то же самое.
Supernova представляет множество новинок для компьютерных игр, включая AlienGPT, генеративную технологию искусственного интеллекта, созданную на основе собственного художественного портфолио Stardock, которая позволяет игрокам описывать свою собственную цивилизацию и генерирует не только то, как цивилизация выглядит, но и ее предысторию, знания, галактические события и взаимодействия. с другими цивилизациями.
Другие новые функции включают Terror Stars, новую технологию финальной игры, которая заставляет вражеские звезды становиться сверхновыми, новую систему миссий, интерактивное обучение, новые пути победы, новую базовую нейтральную систему противников ИИ, множество новых инопланетных цивилизаций со своими собственными. деревья технологий, которыми можно играть за или против, Хранилище артефактов и сотни других дополнений и улучшений.
Если между первой и второй частью отрыв был значительный, между второй и третьей он был - то тут, между три и четыре - он минимальный. По сути это третья часть с графикпаком и модами. Когда-то был поклонником данной серии, но Стелларис их давно переплюнул и контентом и качеством контента.
Полностью согласен. Вторая была фактически прорывом после первой, а потом серия начала угасать, Стелларис ее добил.
А мне Стелларис уже надоел (развивается не в ту степь), думаю в эту игру поиграть. И таких много, как я.
Ранее немного поиграл . Обрезанная 3-я с улучшенной графикой, но все какое-то обрезанное, не доделанное, даже как-будто бюджетное. Может конечно допилили, но всего было как-то мало, меня хватило на два вечера.