Gangs of Sherwood получила новый трейлер на Gamescom

Многообещающая игра Gangs of Sherwood была представлена на стенде NACON Gamescom вместе с несколькими другими играми, которые можно попробовать. Легенда о Робин Гуде была заново открыта разработчиками игр в последние годы, хотя правда, что до сих пор было создано немного примечательных проектов. Однако среди игр, которые еще разрабатываются, премьера Gangs of Sherwood состоится в обозримом будущем, которая также получила новый трейлер на Gamescom.
Следующее полутораминутное видео начинается с элемента, принципиально чуждого легенде: стрельбы из гига-пушки. Затем появляются более знакомые лица, такие как Робин Гуд, Мэриан, Маленький Джон и друг Так.
Gangs of Sherwood выйдет 18 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Бандюганы из Шервуда)