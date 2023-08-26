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Gangs of Sherwood 19.10.2023
5.1 17 оценок

Gangs of Sherwood получила новый трейлер на Gamescom

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monk70
Новости

Многообещающая игра Gangs of Sherwood была представлена ​​на стенде NACON Gamescom вместе с несколькими другими играми, которые можно попробовать. Легенда о Робин Гуде была заново открыта разработчиками игр в последние годы, хотя правда, что до сих пор было создано немного примечательных проектов. Однако среди игр, которые еще разрабатываются, премьера Gangs of Sherwood состоится в обозримом будущем, которая также получила новый трейлер на Gamescom.

Следующее полутораминутное видео начинается с элемента, принципиально чуждого легенде: стрельбы из гига-пушки. Затем появляются более знакомые лица, такие как Робин Гуд, Мэриан, Маленький Джон и друг Так.

Gangs of Sherwood выйдет 18 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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