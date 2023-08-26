Gangs of Sherwood получила новый трейлер на Gamescom

Кооперативный экшен для 1-4 игроков, события которого разворачиваются в переосмысленной вселенной Робина Гуда. Выберите одного из четырёх уникальных героев: Робина, Мэриан, Брата Тука или Малыша Джона, и отправляйтесь на поиски богатств, чтобы раздать их нуждающимся.

Вас ждут сражения с толпами врагов в различных локациях, начиная от Шервудского леса и заканчивая летающим замком шерифа. Комбинируйте боевые стили разных героев и сражайтесь с солдатами, грозными боевыми машинами и мощными боссами, чтобы расстроить планы тирана. Каждый герой имеет уникальный, полностью настраиваемый стиль игры, что добавляет ещё больше разнообразия в игровой процесс.