Представлен сюжетный трейлер кооперативной игры Gangs of Sherwood ©

NACON и разработчик Appeal Studios выпустили сюжетный трейлер кооперативного приключения Gangs of Sherwood, а также анонсировали демо-версию, которая будет доступна для загрузки в Steam с 5 по 16 октября 2023 года.

В кооперативном приключенческом боевике могут участвовать от одного до четырех игроков. Действие происходит в новом мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу Философского камня, армии шерифа Ноттингема накопили огромную мощь и угнетают народ Англии больше, чем когда-либо.

Gangs of Sherwood — это сюжетная совместная приключенческая игра для 1–4 игроков с динамичным игровым процессом и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу Философского камня, армии шерифа Ноттингема накопили неисчислимую мощь и угнетают народ Англии больше, чем когда-либо. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, впечатляющие комбо и совместный игровой процесс для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающих условиях.

Gangs of Sherwood выйдет 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.