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об игре
Gangs of Sherwood 30.11.2023
5.2 21 оценка

Релиз кооперативного экшена Gangs of Sherwood перенесли на конец ноября

monk70
Новости

Разработчики Appeal Studios объявили, что их кооперативный экшен Gangs of Sherwood выйдет позже, чем ожидалось. Первоначально релиз был запланирован на 2 ноября 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, теперь же игра выйдет 30 ноября.

Что касается причины этой задержки, Appeal заявила, что после отзывов о демонстрационном периоде во время недавнего фестиваля Steam Next Fest необходимо дополнительное время для «точной настройки определенных аспектов и внесения некоторых улучшений, запрошенных сообществом».

Из-за огромного количества отзывов, полученных во время предварительного просмотра Gangs of Sherwood на октябрьском фестивале Steam Next Fest, наши команды решили перенести официальный запуск игры, первоначально запланированный на 2 ноября, на 30 ноября 2023 года.

Это дополнительное время будет использовано для доработки определенных аспектов и внесения некоторых улучшений, запрошенных сообществом, что даст Робину и его товарищам возможность усовершенствовать подготовку к противостоянию с армиями шерифа Ноттингема! Gangs of Sherwood будет доступна с 30 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Spillik

Играл в демку. Очень не понравилось. Кроме визуала не за что хвалить. По ощущениям, это какое-то ММО-слэшер. Так понимаю, они нацелены сделать аналог Варфрейма.

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