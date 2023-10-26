Релиз кооперативного экшена Gangs of Sherwood перенесли на конец ноября

Разработчики Appeal Studios объявили, что их кооперативный экшен Gangs of Sherwood выйдет позже, чем ожидалось. Первоначально релиз был запланирован на 2 ноября 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, теперь же игра выйдет 30 ноября.
Что касается причины этой задержки, Appeal заявила, что после отзывов о демонстрационном периоде во время недавнего фестиваля Steam Next Fest необходимо дополнительное время для «точной настройки определенных аспектов и внесения некоторых улучшений, запрошенных сообществом».
Из-за огромного количества отзывов, полученных во время предварительного просмотра Gangs of Sherwood на октябрьском фестивале Steam Next Fest, наши команды решили перенести официальный запуск игры, первоначально запланированный на 2 ноября, на 30 ноября 2023 года.
Это дополнительное время будет использовано для доработки определенных аспектов и внесения некоторых улучшений, запрошенных сообществом, что даст Робину и его товарищам возможность усовершенствовать подготовку к противостоянию с армиями шерифа Ноттингема! Gangs of Sherwood будет доступна с 30 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Играл в демку. Очень не понравилось. Кроме визуала не за что хвалить. По ощущениям, это какое-то ММО-слэшер. Так понимаю, они нацелены сделать аналог Варфрейма.