Футуристический психологический триллер The Gap вышел на ПК и консолях

The Gap, футуристический психологический триллер от Label This, теперь доступен для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One. Выпуск игры сопровождается захватывающим трейлером, который показывает, какое эмоциональное воздействие The Gap окажет на игроков.

The Gap — дебютная игра Label This, словенской студии, состоящей из двух человек, которая начала работу над игрой еще в 2016 году. С Погрузитесь глубоко в человеческую психику в The Gap, психологическом триллере, в котором органично переплетаются сферы воспоминаний, эмоций и корпоративных интриг.

Игра вращается вокруг Джошуа Хейса, преданного своему делу нейробиолога, чья жизнь внезапно меняется, когда его семья страдает редким генетическим заболеванием. Когда воспоминания тускнеют, а рассудок ускользает, Джошуа сталкивается с невообразимой задачей: найти лекарство, прежде чем сущность его семьи будет потеряна навсегда.

The Gap предлагает игрокам подвергнуть сомнению границы реальности, исследуя воспоминания Джошуа — одновременно радостные и душераздирающие. В поисках решения семейной проблемы Джошуа втягивается в экспериментальную программу, возглавляемую загадочным биотехнологическим гигантом Нейраксис. The Gap с захватывающим сюжетом, красивой графикой и заставляющими задуматься темами готова очаровать сердца и умы игроков с первого дня.