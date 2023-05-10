Garden Simulator 08.09.2022
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"Мой сад - мой самый красивый шедевр" - Состоялся релиз консольной версии Garden Simulator

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4efy
Новости

Обладатели приставок наконец-таки могут отправиться создавать свой идеальный сад, ведь симулятор садовника Garden Simulator обзавелся консольной версией. Прямо сейчас обладатели PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch могут начать обустройство своей придомовой территории. Все зависит лишь от вашей фантазии!

У садоводов есть бесконечные возможности для настройки своего участка, дабы сделать его приятным и уютным местом для отдыха. Тут можно установить клумбы с декоративными растениями или даже с более серьезными сельскохозяйственными культурами. В газонной зоне есть возможность использовать огромное множество аксессуаров вроде гномов, шезлонгов, мангалов и так далее. Красивые каменные дорожки, заборы и еще многое другое также доступно.

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