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Gargoyles 19.10.2023
6.1 9 оценок

Геймплейный трейлер ремастера классического платформера про Гаргулий - Gargoyles Remastered

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butcher69
Новости

Ремастер классического платформера Gargoyles для 16-битных приставок был анонсирован год назад во время Disney and Marvel Games Showcase

Если вы не знакомы с этой игрой, то это 2D-платформер, разработанный компанией Disney Software и выпущенный на приставке Sega Genesis в 1995 году. Игра основана на мультсериале 90-х годов от Disney, и игроки берут на себя управление Голиафом, который отправляется в путь, чтобы остановить Око Одина и антагониста Демону.

Gargoyles Remastered разрабатывается студией Empty Clip Studios, ответственной за Streets of Kamurocho, A King’s Tale: Final Fantasy XV.

14
7
Gargoyles
19.10.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Punisher1

Неплохо все бы так выпускали а не как с Аладином тупо порт

2
Concelhaut

Оооох, и вот сразу музыка!

Кто бы что ни говорил, но был и офигенный мультсериал, и вполне годная игра! )))

2
Executor666

Ремастер выглядит хуже оригинала, мда. Моделька потеряла в деталях и даже тени нет. Просто какой-то сплошной кусок акварели.

1
FiNTroLL

Игруха крутая, как для 95 года. Трейлер выглядит неоднозначно. Местами лучше оригинала, местами хуже. Им бы просто нарыть качественные исходники и запилить более детализированные спрайты. Но будем посмотреть.

0
vertehwost

увы не застал.В момент когда был выбор покупки горгулий, я все же выбрал таз бегство с марса.И не пожалел кстати , а у самого на vhs был тогдашний каспер и полнометражка горгулий

-1
Filinnny

Можно наверстать через эмулятор :)

0
Famiclone

Одна из нелюбимых игры на SEGA. Хотеть ремастер Дюны или Генерала Хаоса

-2