Геймплейный трейлер ремастера классического платформера про Гаргулий - Gargoyles Remastered

Ремастер классического платформера Gargoyles для 16-битных приставок был анонсирован год назад во время Disney and Marvel Games Showcase
Если вы не знакомы с этой игрой, то это 2D-платформер, разработанный компанией Disney Software и выпущенный на приставке Sega Genesis в 1995 году. Игра основана на мультсериале 90-х годов от Disney, и игроки берут на себя управление Голиафом, который отправляется в путь, чтобы остановить Око Одина и антагониста Демону.
Gargoyles Remastered разрабатывается студией Empty Clip Studios, ответственной за Streets of Kamurocho, A King’s Tale: Final Fantasy XV.
Неплохо все бы так выпускали а не как с Аладином тупо порт
Оооох, и вот сразу музыка!
Кто бы что ни говорил, но был и офигенный мультсериал, и вполне годная игра! )))
Ремастер выглядит хуже оригинала, мда. Моделька потеряла в деталях и даже тени нет. Просто какой-то сплошной кусок акварели.
Игруха крутая, как для 95 года. Трейлер выглядит неоднозначно. Местами лучше оригинала, местами хуже. Им бы просто нарыть качественные исходники и запилить более детализированные спрайты. Но будем посмотреть.
увы не застал.В момент когда был выбор покупки горгулий, я все же выбрал таз бегство с марса.И не пожалел кстати , а у самого на vhs был тогдашний каспер и полнометражка горгулий
Можно наверстать через эмулятор :)
Одна из нелюбимых игры на SEGA. Хотеть ремастер Дюны или Генерала Хаоса