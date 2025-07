Hypersonic Laboratories анонсировала бесплатную песочницу HELIX

ewf few

Новый стартап команды Hypersonic Laboratories представил свою платформу: песочницу Helix с открытым миром и элементами ролевой игры. В дебютном трейлере нам показывают многообразие возможностей новых многопользовательских миров, которое приумножится полной поддержкой пользовательских модификации.



Так-же разработчики показали геймплей игры, создание персонажа, детальная настройка авто, sandbox режим, перенос карт из Garry's Mod и RP ситуации

Helix — не столько игра, сколько UGC платформа, сосредоточенная на концепции истинного цифрового владения и независимой экономике. Игроки смогут как создавать собственные миры, так и присоединяться к уже существующим, и строить свою историю в любом из миров: современный или средневековый город, криминальная империя, военные игры, фэнтези, аниме и прочее.



Основа игры будет доступна даже неопытным в программировании творцам: создавать миры можно, просто перетаскивая ассеты на игровое поле. А теми, кто знаком со скриптингом, будет легко осуществлять любые сценарии и добавлять уникальные режимы. Разработчики гарантируют, что права на все творения будут принадлежать их авторам.

Hypersonic Laboratories на создание Helix привлекла 11 миллионов долларов от ведущих инвесторов, некоторые из них: Play Ventures, Samsung Next, Appworks, KB Investment, Third Kind Venture и других.



Разработчики недавно анонсировали roadmap тестировании, пре-альфа для ограниченного числа разработчиков уже началось, закрытое альфа тестирование для людей которые подали заявки ( на данный момент 72.000 заявок ) начнётся в третьем квартале, а открытое альфа тестирование в четвертом квартале этого года, если всё пройдёт хорошо, но разработчики не исключают перенос на начало 2026 года если создатели будут недовольны пре-альфа версией.

На данный момент доступ к документации и пре-альфа версии получили ограниченное количество создателей контента ( около 20-ти человек ).



Среди них: Disquse - бывший разработчик FiveM, Dark Space - моддер Dark Space создавал карту для GTA 5, основанную на утечке о координатах и кадрах официального трейлера GTA 6 который после заблокировали Take-Two, NK - создатель Liberty City Preservation Project который тоже заблокировали Take-Two, и другие моддеры из сообщества FiveM и Garry's Mod.



Среди разработчиков платформы: Josh Ling - один из разработчиков популярного режима Adopt Me для Roblox, Kakarot - разработчик одного из самый популярных фреймворков для FiveM ( Qbcore ), David Chiu - бывший разработчик UGC платформы CORE а так-же бывшие разработчики Ubisoft, Activision Blizzard.