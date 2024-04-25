Актёр проговорился, что Gears 6 покажут в июне

Спустя пять лет после запуска Gears 5 поклонники франшизы продолжают все больше беспокоиться о том, когда Microsoft и разработчик The Coalition наконец представят свою следующую основную часть, и все больше свидетельств, похоже, указывают на анонс, который состоится довольно скоро.

Актер Лиам Макинтайр, который играет Джей Ди Феникса (главный герой Gears of War 4 и ключевой персонаж второго плана в Gears 5), похоже, в недавнем твите предположил, что Gears 6 будет анонсирована этим летом.

На вопрос фаната о том, будет ли смерть Джей Ди в конце Gears 5 (которая также может быть заменена смертью Дела, в зависимости от того, кого из них игроки выберут) каноном в следующей части франшизы, Макинтайр ответил, что он «понятия не имеет», но добавил, что The Coalition и Microsoft «расскажут нам все в июне».

Интересно, что это согласуется с утверждениями других недавних отчетов. Предположительно, Gears 6 действительно будет анонсирована на выставке Xbox Games Showcase, которая предположительно состоится 9 июня. Конечно, пока мы не получим официальное сообщение, трудно быть полностью уверенным, но, учитывая, сколько времени прошло с момента выхода Gears 5, кажется, что пришло время возродить франшизу с новой частью.

Предыдущие утечки также утверждали, что Gears 6 продолжит эксперимент своей предшественницы с полуоткрытым миром и будет включать в себя еще больше открытых мест.