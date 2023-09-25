Рэппер и актер Ice T утверждает, что недавно создал песню для новой Gears of War ©

В недавнем интервью рэпер Ice T, хорошо известный как один из главных героев сериала "Закон и порядок", рассказал, что его группа под названием "Bodycount" записала новую песню для Gears of War, и он надеется, что она понравится фанатам. То, что нас ждет новая часть игры, было очевидно, но это уже определенный и, возможно, неминуемый намек.

Возможно, в этом году ее анонс и не состоится, но для студии The Coalition определенно настало время представить новую Gears of War. На данный момент мы не знаем, будет ли это игра в привычном формате, сиквел под названием Gears 6, или же некая перезагрузка или альтернативная история. Но нам точно известно, что Gears 5 оставила открытый финал, который необходимо завершить, но вот подсказок относительно будущего совсем нет.

Можно с уверенностью сказать, что сообщение о том, что на Netflix выйдет сериал и фильм Gears of War, делает 2024 год идеальной датой для того, чтобы франшиза смогла снять с себя все негативные прогнозы и добиться новых успехов благодаря трансмедийным продуктам самого высокого качества, которые вызывают большой интерес как у фанатов, так и у широкой аудитории.