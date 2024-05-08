Выход стратегической игры с богатым сюжетом Songs of Silence в раннем доступе Steam отодвинули на полторы недели

Приключенческая стратегия, действие которой происходит в двух разных фэнтезийных мирах, которым угрожает всепожирающая Тишина.

Выберите себе героев и проведите их через сюжетную одиночную кампанию или рандомные многопользовательские карты.

Игра совмещает в себе пошаговое управление королевством и короткие, но при этом напряжённые сражения в реальном времени.