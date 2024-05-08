Выход стратегической игры с богатым сюжетом Songs of Silence в раннем доступе Steam отодвинули на полторы недели

Мюнхенский разработчик инди-игр Chimera Entertainment объявил, что их богатая сюжетом стратегическая игра Songs of Silence теперь выйдет на ПК в раннем доступе Steam 4 июня, а не 23 мая, как было заявлено изначально.
«После успешного завершения нашей кампании Songs of Silence на Kickstarter в прошлом месяце, у Chimera Entertainment есть над чем поработать: предстоит разработать амбициозные цели, физические награды для разработки и производства, а также множество отзывов о нашей демо-версии и закрытом бета-тестировании, которые нужно реализовать. На самом деле мы очень этому рады, но нам также придется немного отодвинуть ранее объявленную даты выпуска раннего доступа — 23 мая.
Songs of Silence теперь выйдет в раннем доступе в Steam 4 июня 2024 года. Мы не ожидаем, что это повлияет на дату полного выпуска или получение наград на Kickstarter».
а потом еще на полгода и еще и кинули кикстартеров опять
это просто богатый сюжет