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Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 788 оценок

Gears of War: Reloaded может получить бета-тест перед релизом

Solstice Solstice

Страница замечена на SteamDB, так что тестирование будет доступно как минимум на ПК. Скорее всего, анонс стоит ожидать 8 июня на Xbox Games Showcase.

Напомним, это переиздание Gears of War: Ultimate Edition 2015 года — ремейка самой первой части Gears of War 2006 года.

На всех платформах будет сюжетная кампания, которая поддерживает кооперативное прохождение на двоих человек — как в сплит-скрине, так и по онлайну. Также будет мультиплеер до 8 человек.

Будет поддержка кроссплея и кросс-прогресса. То есть игроки со всех платформ смогут играть друг с другом.

Релиз состоится 26 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кот Пингвинович

Первая часть самая отстояная, весь интересный движ во второй части начинается.

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vertehwost
Евгений Кондратенко

У меня такое ощущение, что от 2, 3 и Judgment остались только игры без исходников. И теперь даже под новые консоли идет обратка с XBOX 360. Halo ведь все кроме 5-ки переиздали, а гири нет. Все эту бедную первую часть таскают.

ДЕНИСКА_омск

скорее с правами мутнота

SoRaS3

Норм.

Сейчас многие забывают добавить подобную "приписку", а потом гадай, - это релиз или где?! ))