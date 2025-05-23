Gears of War: Reloaded может получить бета-тест перед релизом

Страница замечена на SteamDB, так что тестирование будет доступно как минимум на ПК. Скорее всего, анонс стоит ожидать 8 июня на Xbox Games Showcase.
Напомним, это переиздание Gears of War: Ultimate Edition 2015 года — ремейка самой первой части Gears of War 2006 года.
На всех платформах будет сюжетная кампания, которая поддерживает кооперативное прохождение на двоих человек — как в сплит-скрине, так и по онлайну. Также будет мультиплеер до 8 человек.
Будет поддержка кроссплея и кросс-прогресса. То есть игроки со всех платформ смогут играть друг с другом.
Релиз состоится 26 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Первая часть самая отстояная, весь интересный движ во второй части начинается.
У меня такое ощущение, что от 2, 3 и Judgment остались только игры без исходников. И теперь даже под новые консоли идет обратка с XBOX 360. Halo ведь все кроме 5-ки переиздали, а гири нет. Все эту бедную первую часть таскают.
скорее с правами мутнота
Норм.
Сейчас многие забывают добавить подобную "приписку", а потом гадай, - это релиз или где?! ))