PC-версия Gears of War: Reloaded получила новое обновление

Студия The Coalition продолжает активно дорабатывать недавно вышедшую Gears of War: Reloaded.

Как стало известно, PC-версия игры вчера получила новое обновление. К сожалению студия пока что не опубликовала официальное содержание данного обновления, но можно предположить, что оно направлено на улучшение стабильности игры.

Предыдущее было выпущено всего днём ранее и вносило изменения в урон Гнашера, а так же исправляло баги и добавило поддержку технологии VRR на Xbox Series X/S.

Gears of War: Reloaded доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.