PC-версия Gears of War: Reloaded получила новое обновление

Студия The Coalition продолжает активно дорабатывать недавно вышедшую Gears of War: Reloaded.
Как стало известно, PC-версия игры вчера получила новое обновление. К сожалению студия пока что не опубликовала официальное содержание данного обновления, но можно предположить, что оно направлено на улучшение стабильности игры.
Предыдущее было выпущено всего днём ранее и вносило изменения в урон Гнашера, а так же исправляло баги и добавило поддержку технологии VRR на Xbox Series X/S.
Gears of War: Reloaded доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.
а вдруг опять сломают VRR на xbox? на консолях патч выходит с задержкой в неделю, хотя это студия майков и могли бы не делать сертификацию