ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 871 оценка

PC-версия Gears of War: Reloaded получила новое обновление

AceTheKing AceTheKing

Студия The Coalition продолжает активно дорабатывать недавно вышедшую Gears of War: Reloaded.

Как стало известно, PC-версия игры вчера получила новое обновление. К сожалению студия пока что не опубликовала официальное содержание данного обновления, но можно предположить, что оно направлено на улучшение стабильности игры.

Предыдущее было выпущено всего днём ранее и вносило изменения в урон Гнашера, а так же исправляло баги и добавило поддержку технологии VRR на Xbox Series X/S.

Gears of War: Reloaded доступна на PC, Xbox Series X/S и PS5.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

а вдруг опять сломают VRR на xbox? на консолях патч выходит с задержкой в неделю, хотя это студия майков и могли бы не делать сертификацию