Создатель Gears Of War отказался от идеи снять фильм с рейтингом PG-13

Создатель Gears of War Клифф Блезински недавно выступил в подкасте "Xbox Expansion Pass", рассказав забавную историю о первоначальных планах по созданию фильма-блокбастера Gears of War.
По словам легенды индустрии, также причастного к таким проектам, как Jazz Jackrabbit, менеджеры хотели сделать ультражестокую серию Gears более доступной на большом экране с рейтингом PG-13, но Клиффи Би не дал им этого сделать:
Народ хотел видеть бензопилу, хотел видеть, как саранчу разрубают пополам, а для этого нужно было присвоить рейтинг R. [Руководители] хотели сделать версию PG-13, а я такой: "Нет, пошли вы, ребята".
Еще одной проблемой стало количество студий, причастных к фильму. Блезински отметил, что "если бы это была только Legendary", то шансов на успех было бы больше. Он также признал, что Голливуд стал лучше относиться к адаптациям, ссылаясь на недавний успех "Братья Супер Марио в кино" и "Одни из нас" на HBO.
Несмотря на то, что идея фильма по Gears была в итоге отброшена, недавно ее возродили - стриминговый гигант Netflix подтвердил создание фильма и анимационного сериала в партнерстве с командой разработчиков из Coalition. Увы, подробностей пока не сообщалось.
Конечно понятно что студия хочет привлечь более широкую аудиторию за счёт снижения возрастного рейтинга, непонятно только зачем для этого изначально брать материал предназначенный для взрослой аудитории , лучше уж действительно никакой фильм не снимать чем так. Даже если учесть что 13 летние подростки играют в игру 18+ , врятли они тоже хотят получить рафинированный фильм по любимой вселенной.