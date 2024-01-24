Создатель Gears Of War отказался от идеи снять фильм с рейтингом PG-13

Создатель Gears of War Клифф Блезински недавно выступил в подкасте "Xbox Expansion Pass", рассказав забавную историю о первоначальных планах по созданию фильма-блокбастера Gears of War.

По словам легенды индустрии, также причастного к таким проектам, как Jazz Jackrabbit, менеджеры хотели сделать ультражестокую серию Gears более доступной на большом экране с рейтингом PG-13, но Клиффи Би не дал им этого сделать:

Народ хотел видеть бензопилу, хотел видеть, как саранчу разрубают пополам, а для этого нужно было присвоить рейтинг R. [Руководители] хотели сделать версию PG-13, а я такой: "Нет, пошли вы, ребята".

Еще одной проблемой стало количество студий, причастных к фильму. Блезински отметил, что "если бы это была только Legendary", то шансов на успех было бы больше. Он также признал, что Голливуд стал лучше относиться к адаптациям, ссылаясь на недавний успех "Братья Супер Марио в кино" и "Одни из нас" на HBO.

Несмотря на то, что идея фильма по Gears была в итоге отброшена, недавно ее возродили - стриминговый гигант Netflix подтвердил создание фильма и анимационного сериала в партнерстве с командой разработчиков из Coalition. Увы, подробностей пока не сообщалось.