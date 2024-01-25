Создатель Gears Of War снова заявил о своей готовности вернуться к работе над серией

Создатель Gears of War Клифф Блезински неоднократно повторял, что был бы не против вернуться к франшизе, и вот теперь этот разговор снова зашел во время участия в подкасте 'Xbox Expansion Pass'.
После небольшого рассказа о том, как ему позвонил глава Xbox Фил Спенсер и сообщил о продаже IP компании Microsoft, он упомянул, что у него "масса идей о том, как можно было бы развивать франшизу", и он "был бы рад, если бы кто-нибудь обратился к нему".
Он также считает, что Gears of War 4 и Gears 5 - "хорошие" игры, но ему кажется, что в них не хватает "немного души". По поводу Gears 5 он высказался более подробно, заявив, что ему не очень понравился финал, поскольку разработчики "загнали себя в угол" с точки зрения повествования и "выбрали приключенческий стиль".
Блезински также считает, что серия и ее сообщество могли бы выиграть от его возвращения с точки зрения PR - ссылаясь на фанатскую базу, и полагает, что это может стать "очень, очень большим" событием для франшизы.
Пока мы мало что знаем о том, что будет дальше с Gears, но не так давно The Coalition начала активно нанимать новых сотрудников для работы над новой частью серии.
Этот все вякает и вякает в пустоту
Пытается всеми силами стрясти бабла
Клифф Блезински неоднократно повторял
Чувствую, что новая часть ещё не скооооооро выйдет.............
Да кому ты уже нужен со своей женушкой?🤣 Иди клепай очередной мертвый проект, хотя никто тебе денег уже не даст
хотелось бы увидеть продолжение серии
Прошел пятую часть в коопе, недавно, нам очень понравилось и игра смогла удивить сменой тона.
Вот именно. Я хз чего он гонит на нее.
не ну это хорошо, если серия по мимо бесконечных прыгалок от одного укрытия к другому, что нибудь предоставит, то норм...
Что хорошего? Чел абсолютный бездарь и ничего не смог добиться, когда ушел в самостоятельное плаванье, даже поговорка не спасла и утонул
посмотрии