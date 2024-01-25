Создатель Gears Of War снова заявил о своей готовности вернуться к работе над серией

Создатель Gears of War Клифф Блезински неоднократно повторял, что был бы не против вернуться к франшизе, и вот теперь этот разговор снова зашел во время участия в подкасте 'Xbox Expansion Pass'.

После небольшого рассказа о том, как ему позвонил глава Xbox Фил Спенсер и сообщил о продаже IP компании Microsoft, он упомянул, что у него "масса идей о том, как можно было бы развивать франшизу", и он "был бы рад, если бы кто-нибудь обратился к нему".

Он также считает, что Gears of War 4 и Gears 5 - "хорошие" игры, но ему кажется, что в них не хватает "немного души". По поводу Gears 5 он высказался более подробно, заявив, что ему не очень понравился финал, поскольку разработчики "загнали себя в угол" с точки зрения повествования и "выбрали приключенческий стиль".

Блезински также считает, что серия и ее сообщество могли бы выиграть от его возвращения с точки зрения PR - ссылаясь на фанатскую базу, и полагает, что это может стать "очень, очень большим" событием для франшизы.

Пока мы мало что знаем о том, что будет дальше с Gears, но не так давно The Coalition начала активно нанимать новых сотрудников для работы над новой частью серии.