Дебютный трейлер к Gears of War: E-Day был не CG, а внутриигровой

Трейлер Gears of War: E-Day - не CG, а внутриигровой: разработчики игры и люди, работавшие над презентацией, стремятся разъяснить это, особенно перед лицом искажений, которые, похоже, хотят принизить ценность того, что было показано на Xbox Games Showcase.

Споры разгорелись из-за сообщения Джеффа Кили, ведущего Summer Game Fest, который описал трейлер как «CG-ролик, сделанный студией Blur с использованием внутриигровых активов Unreal Engine 5».

Джамир Бланко, художник по кинематографу Blizzard, в ответ попытался расставить все точки над i: «Позвольте мне перефразировать это немного лучше: потрясающий трейлер Gears of War: E-Day, который вы видели, был сделан в режиме реального времени с использованием моделей, текстур и декораций, обработанных на движке Unreal Engine 5».

Сказать, что это был „CG-ролик, сделанный Blur Studio“, значит принизить все потрясающие технические достижения, которые вы, вероятно, даже не заметили, настолько они были хороши. Хотя на самом деле он выглядит как один из многих трейлеров Blur с предварительным рендерингом, на самом деле это шедевр в реальном времени, использующий внутриигровые активы и освещение с трассировкой лучей из того же графического движка, что и в игре.

«Я уже вижу, как люди говорят: „Да, это выглядело хорошо, но это был всего лишь CG-трейлер“ из-за подобных комментариев».

Хотя реакция Бланко была самой резкой на пост Джеффа Кили, другие люди также попытались прояснить природу трейлера Gears of War: E-Day, чтобы предотвратить распространение неверного представления о том, что было показано на Xbox Games Showcase.

Журналист Джез Корден, например, написал, что из-за твита Кили, многие спрашивают его, не был ли трейлер предварительно отрендерен, но, как ему сказали, все текстуры, особенности, освещение и физика были сделаны в процессе разработки, так что пользователи смогут увидеть их в игре, как только она выйдет.

Директор по маркетингу Xbox Гай Уэлч попытался дать необходимые разъяснения, поблагодарив Кили за добрые слова и объяснив, что трейлер был разработан студией Blur в сотрудничестве с The Coalition на движке Unreal Engine 5, с использованием внутриигровых моделей, текстур, декораций и объектов, которые мы действительно найдем в игре.

«Такой же подход использовался в трейлерах к первым трем частям Gears of War, которые были сделаны на Unreal Engine с использованием внутриигровых активов и демонстрировали реальные возможности графического движка - концепция, которую мы еще больше продвигаем в Unreal Engine 5».