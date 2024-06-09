Microsoft представила мрачный кинематографичный трейлер новой Gears of War

Как и предполагалось в различных слухах, на Xbox Games Showcase 2024 действительно был анонсирован новый Gears, но на самом деле он называется Gears of War: E-Day.
В трейлере показано, как Маркус Феникс и Дом Сантьяго впервые в истории справляются с угрозой саранчи в День Вторжения. Таким образом, игру можно считать приквелом к серии.
Переживите жестокий ужас Дня Возникновения глазами Маркуса Феникса в истории зарождения одной из самых известных игровых саг.
За четырнадцать лет до событий Gears of War герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой и сталкиваются с новым кошмаром: Ордой саранчи. Эти жуткие безжалостные монстры прорываются из-под земли, угрожая расправой всему человечеству.
Разработчик The Coalition был одной из первых игровых студий АААА, перешедших на движок Unreal Engine 5 от Epic. Трейлер полностью сделан на этом движке.
Как неожиданно и приятно! Серьезно!!! Даже старое доброе "Gears of War" вернули, а не эти ваши "Gears 5". Это мы ждем!
All around me are familiar faces
Worn-out places, worn-out faces
Bright and early for their daily races
Going nowhere, going nowhere...
Полегче, майки. Столько бесплатных крупнокалиберных игр в геймпассе сразу в день релиза. У меня нет столько времени, чтобы успеть во всё это сыграть.
реально. не то что сонибои один экз в 2 года скушают дай бог и дальше терпеть
Кляты сонибои, ухх.
когда загнали серию в тупик 5кой и не знают куда вести...вернемся к началу! очень рад видеть молодых маркуса и дома, они сердце серии. наконец то не сжвшная бабца, а настоящие мужики. то, чего ждал от серии.
Согласен, было глупо с их стороны дать в конце 5 выбрать кого спасти, а кого нет. Сразу себе кучу проблем с этим сделали. Все таки гири это не масс эффект.
как можно жертвовать джей.ди? его и так слили...он сын маркуса и ани! я бы в жизни черного не выбрал!
Ну майки дали жару. Уже давно не помню такого чтобы при просмотре презы хотелось прям сейчас поиграть в большинство проектов
Интересно чем сони ответит.
Очередным марвел хрючевом она ответит.
Да пох чем она ответит если честно. Я даже колду новую попробую если там сюжет будет ок. Как по содержанию, так и по времени. Собственно забил на неё не из за того что конвеер, а то что от сюжета там одно название осталось. Про другие игры вообще молчу, тут тот момент что проще перечислить что не заинтересовало чем то что хочется уже поиграть. Давно такого не испытывал, прям вспомнил Е3 в лучшие ее годы.
Это тоже неплохо но больше ожидал трилогию, играл лишь в первую.
Ееее. Наконец то возвращение к корням. А то как по мне три номерные части мало раскрыли войну, а атмосфера войны и серии хорошая.
Ещё бы вторую и третью на печку портанули.
Да неужели это Эпик просто наконец-то 5 лет тишина прошла
Круто! Ждёмс!
Это пушка, лучшее что было на XShow Это анонс гирь!
Капец. Надеюсь будет круто.
Выглядит трейлер очень круто. А то, что это судя по всему приквелу и про День Возникновения, еще лучше
А автомат то без пилки(
Какая нафиг пилка, это устаревший лансер 1 версий.
Надеюсь за приквелом последует ремастер всей трилогии
лет через 5, ага, когда всем уже под 50 будет тут.
Раз даже геймплея не показали, значит ждать еще года 3 как минимум)
Ожидалось 6, конечно, но и этто тоже неплохо
Атака Саранчи еще с пролога в 4 заинтриговала
В трейлере мотивы оригинальной песни Mad World -Gary Jules, которая играла в одном из знаменитых трейлеров Gears of War, это круто, жалко что саму песню не вставили снова.
Ничего кинематографического не увидел. Обычный графен гири.