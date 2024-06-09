Microsoft представила мрачный кинематографичный трейлер новой Gears of War

Как и предполагалось в различных слухах, на Xbox Games Showcase 2024 действительно был анонсирован новый Gears, но на самом деле он называется Gears of War: E-Day.

В трейлере показано, как Маркус Феникс и Дом Сантьяго впервые в истории справляются с угрозой саранчи в День Вторжения. Таким образом, игру можно считать приквелом к серии.

Переживите жестокий ужас Дня Возникновения глазами Маркуса Феникса в истории зарождения одной из самых известных игровых саг.

За четырнадцать лет до событий Gears of War герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой и сталкиваются с новым кошмаром: Ордой саранчи. Эти жуткие безжалостные монстры прорываются из-под земли, угрожая расправой всему человечеству.

Разработчик The Coalition был одной из первых игровых студий АААА, перешедших на движок Unreal Engine 5 от Epic. Трейлер полностью сделан на этом движке.