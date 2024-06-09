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Gears of War: E-Day TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 62 оценки

Microsoft представила мрачный кинематографичный трейлер новой Gears of War

butcher69
Новости

Как и предполагалось в различных слухах, на Xbox Games Showcase 2024 действительно был анонсирован новый Gears, но на самом деле он называется Gears of War: E-Day.

В трейлере показано, как Маркус Феникс и Дом Сантьяго впервые в истории справляются с угрозой саранчи в День Вторжения. Таким образом, игру можно считать приквелом к серии.

Переживите жестокий ужас Дня Возникновения глазами Маркуса Феникса в истории зарождения одной из самых известных игровых саг.

За четырнадцать лет до событий Gears of War герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой и сталкиваются с новым кошмаром: Ордой саранчи. Эти жуткие безжалостные монстры прорываются из-под земли, угрожая расправой всему человечеству.

Разработчик The Coalition был одной из первых игровых студий АААА, перешедших на движок Unreal Engine 5 от Epic. Трейлер полностью сделан на этом движке.

50
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Pahant0Ss

Как неожиданно и приятно! Серьезно!!! Даже старое доброе "Gears of War" вернули, а не эти ваши "Gears 5". Это мы ждем!

All around me are familiar faces

Worn-out places, worn-out faces

Bright and early for their daily races

Going nowhere, going nowhere...

10
Константин Жангереев
2
WittyOrvilleton

Полегче, майки. Столько бесплатных крупнокалиберных игр в геймпассе сразу в день релиза. У меня нет столько времени, чтобы успеть во всё это сыграть.

7
Newworld_DESTROYER

реально. не то что сонибои один экз в 2 года скушают дай бог и дальше терпеть

-3
-Zion- Newworld_DESTROYER

Кляты сонибои, ухх.

2
ZackSnyder

когда загнали серию в тупик 5кой и не знают куда вести...вернемся к началу! очень рад видеть молодых маркуса и дома, они сердце серии. наконец то не сжвшная бабца, а настоящие мужики. то, чего ждал от серии.

5
max7fear

Согласен, было глупо с их стороны дать в конце 5 выбрать кого спасти, а кого нет. Сразу себе кучу проблем с этим сделали. Все таки гири это не масс эффект.

3
ZackSnyder max7fear

как можно жертвовать джей.ди? его и так слили...он сын маркуса и ани! я бы в жизни черного не выбрал!

0
DenisVTR

Ну майки дали жару. Уже давно не помню такого чтобы при просмотре презы хотелось прям сейчас поиграть в большинство проектов

2
nikolai999

Интересно чем сони ответит.

0
-Zion- nikolai999

Очередным марвел хрючевом она ответит.

1
DenisVTR nikolai999

Да пох чем она ответит если честно. Я даже колду новую попробую если там сюжет будет ок. Как по содержанию, так и по времени. Собственно забил на неё не из за того что конвеер, а то что от сюжета там одно название осталось. Про другие игры вообще молчу, тут тот момент что проще перечислить что не заинтересовало чем то что хочется уже поиграть. Давно такого не испытывал, прям вспомнил Е3 в лучшие ее годы.

0
Челодой моловек 94

Это тоже неплохо но больше ожидал трилогию, играл лишь в первую.

1
Pravdarub

Ееее. Наконец то возвращение к корням. А то как по мне три номерные части мало раскрыли войну, а атмосфера войны и серии хорошая.

Ещё бы вторую и третью на печку портанули.

1
Pahant0Ss
1
Punisher1

Да неужели это Эпик просто наконец-то 5 лет тишина прошла

1
riptor2012

Круто! Ждёмс!

1
Tabletka_aspirina

Это пушка, лучшее что было на XShow Это анонс гирь!

1
cthulhu42

Капец. Надеюсь будет круто.

0
PolGhost

Выглядит трейлер очень круто. А то, что это судя по всему приквелу и про День Возникновения, еще лучше

0
hpi

А автомат то без пилки(

0
bloomm

Какая нафиг пилка, это устаревший лансер 1 версий.

1
Cmok

Надеюсь за приквелом последует ремастер всей трилогии

0
Tabletka_aspirina

лет через 5, ага, когда всем уже под 50 будет тут.

0
hamshut

Раз даже геймплея не показали, значит ждать еще года 3 как минимум)

0
BAZKIN

Ожидалось 6, конечно, но и этто тоже неплохо
Атака Саранчи еще с пролога в 4 заинтриговала

0
HiRuKo14

В трейлере мотивы оригинальной песни Mad World -Gary Jules, которая играла в одном из знаменитых трейлеров Gears of War, это круто, жалко что саму песню не вставили снова.

0
tesla707

Ничего кинематографического не увидел. Обычный графен гири.

0