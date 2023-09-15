Олег Казаков анонсировал продолжение ролевой игры Gedonia

Разработчик ролевой игры Gedonia анонсировал работу над продолжением проекта и представил тизер-трейлер грядущей RPG.
На этот раз создатель игры Олег не остался в одиночестве — к проекту присоединилась целая команда единомышленников, намеренных кардинально улучшить игровой процесс. Особое внимание будет уделено системе прокачки персонажа, расширению его возможностей и способностей, а также разветвленности сюжета и множественности путей прохождения квестов.
Сиквел получит полностью оригинальный сценарий, не связанный сюжетными нитями с первой частью. Игроки смогут погрузиться вчетвером в живой открытый мир и воплотить самые смелые идеи при создании уникальных персонажей. Пройти приключение в одиночку или разделить его с друзьями — выбирать только вам. Все задания, испытания и уголки игрового мира доступны как в одиночном режиме, так и в кооперативе.
Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому о дате выхода пока говорить рано. При этом Олег заявил, что не собирается бросать первую часть игры и предоставил дорожную карту, которая позволяет узнать, что именно игроки могут ожидать в будущих обновлениях.
Он так то ещё старую недопилил.
Там есть косяки и баги
Так юнити убогий движок разраб сам говорил
Так зачем же он его использует?
Правда в том, что выглядит более убого, чем 1 часть. Руки оторвать тем, кто рисовал пропорции персонажей и придумал эту цветовую палитру. Сделать бы всю игру, как на арте, слабо, Олежка?
Олег Казаков конечно грандиозную работу проделал что заслуживает уважение. Хорошо что он в команду несколько человек взял и надеюсь что тем самым 2я часть превзойдет первую.
О игра от Российского разработчика, накатим лайков. Позднее узнают что многие квесты сделал фрилансер трансгендер (Казаков сам об этом заявил в последнем интервью) - сразу порция дизов. Ну разраб еще молодой, не опытный, потом будет знать что говорить, а что нет
А если бы он не сказал, что их сделал транс, то квесты автоматически были бы сносные?