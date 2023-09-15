Олег Казаков анонсировал продолжение ролевой игры Gedonia ©

Разработчик ролевой игры Gedonia анонсировал работу над продолжением проекта и представил тизер-трейлер грядущей RPG.

На этот раз создатель игры Олег не остался в одиночестве — к проекту присоединилась целая команда единомышленников, намеренных кардинально улучшить игровой процесс. Особое внимание будет уделено системе прокачки персонажа, расширению его возможностей и способностей, а также разветвленности сюжета и множественности путей прохождения квестов.

Сиквел получит полностью оригинальный сценарий, не связанный сюжетными нитями с первой частью. Игроки смогут погрузиться вчетвером в живой открытый мир и воплотить самые смелые идеи при создании уникальных персонажей. Пройти приключение в одиночку или разделить его с друзьями — выбирать только вам. Все задания, испытания и уголки игрового мира доступны как в одиночном режиме, так и в кооперативе.

Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому о дате выхода пока говорить рано. При этом Олег заявил, что не собирается бросать первую часть игры и предоставил дорожную карту, которая позволяет узнать, что именно игроки могут ожидать в будущих обновлениях.