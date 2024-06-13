Generation Zero: трейлер обновления Skyfire с новыми боссами

Generation Zero получает обновление Skyfire, и это будет что-то с чем-то! Приготовься встретиться с новым эндгейм-боссом по имени Vulture. И да, этот хищник явно не простая птичка, он добавит экшена в твоё прохождение.

Вместе с боссом в игре появится новое оружие и Компаньонские Комплекты Брони. Теперь можно будет чинить своих железных друзей не только в безопасных местах, но и прямо посреди боя. Ну а что ты хотел? Война — дело такое, крутить гайки приходится даже под пулями!

Обновление Skyfire будет доступно 25 июня для PS4, Xbox One и ПК. Так что отмечай в календаре и запасайся патронами. Кстати, если вспомнить, как в старом добром фильме говорилось, врага нужно бить его же оружием. Так что, возможно, именно новое оружие поможет тебе одолеть Vulture.