Genshin Impact - Обзор событий версии 4.5 "Скрещение лезвий на парче"

Молитвы события «Сплетение шёлковых облаков», «Пиршество óни» и «Воплощение божества», а также Молитва хроник «Стихи утреннего ветра» начнутся 13 марта.
Обновление 4.5 «Скрещение лезвий на парче» в Genshin Impact, выйдет 13 марта 2024 года. Предзагрузка обновления уже доступна для установки на PC и Android/IOS
Как и в предыдущих версиях, это исправление имеет собственное обслуживание сервера, которое обычно занимает до 6-7 часов с момента перезагрузки сервера, что означает, что путешественникам придется немного подождать, прежде чем они смогут играть в версию 4.5.
Ниже представлен подробный список нововведений версии 4.5:
Баннеры персонажей версии 4.5:
Оружейные баннеры версии 4.5:
Молитва Хроник:
Новые события:
Новые наборы поддержки:
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