Genshin Impact - Обзор событий версии 4.5 "Скрещение лезвий на парче"

Молитвы события «Сплетение шёлковых облаков», «Пиршество óни» и «Воплощение божества», а также Молитва хроник «Стихи утреннего ветра» начнутся 13 марта.

Обновление 4.5 «Скрещение лезвий на парче» в Genshin Impact, выйдет 13 марта 2024 года. Предзагрузка обновления уже доступна для установки на PC и Android/IOS

Как и в предыдущих версиях, это исправление имеет собственное обслуживание сервера, которое обычно занимает до 6-7 часов с момента перезагрузки сервера, что означает, что путешественникам придется немного подождать, прежде чем они смогут играть в версию 4.5.

Ниже представлен подробный список нововведений версии 4.5:

Баннеры персонажей версии 4.5:

Оружейные баннеры версии 4.5:

Молитва Хроник:

Новые события:

Новые наборы поддержки:

Также разработчики поделились новым промокодом: TT3B5L2AHVE9. Срок действия промокода истекает 18.03.2024 в 23:59, поэтому успейте активировать его до истечения.