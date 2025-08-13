HoYoverse анонсировала масштабный творческий режим для Genshin Impact

Компания HoYoverse в официальных заметках для разработчиков представила новый крупный игровой модуль для Genshin Impact, который позволит игрокам создавать собственный контент. Эта система, описанная как геймплей, управляемый путешественниками, предоставит пользователям мощный и свободный инструментарий для воплощения своих идей.
Согласно анонсу, игроки смогут не только проектировать и создавать собственные игровые уровни, но и проходить творения других участников сообщества. Разработчики обещают, что новый редактор предложит значительно большую степень свободы по сравнению с уже знакомыми механиками, такими как Чайник безмятежности и событие Божественное мастерство. Планируется, что со временем игрокам станет доступно большинство внутриигровых ассетов для использования в своих проектах.
Новый режим позволит создавать игры различных жанров, включая симуляторы, соревнования на выживание, приключенческие карты и игры для вечеринок. Проходить созданные уровни можно будет как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, что позволит получать новый опыт вместе с друзьями и другими игроками. В дополнение к этому появятся специальные социальные хабы, где путешественники смогут свободно собираться и общаться в перерывах между прохождением уровней.
Разработчики отмечают, что создание столь гибкого модуля требует длительной разработки и оптимизации. Они планируют и дальше приглашать игроков для участия в тестировании. Презентация нового геймплея ожидается в этом году, а более долгосрочные планы развития будут анонсированы позднее.
Это же насколько в это параше всё плохо, что они до этого додумались, чтобы народ удержать? Ну, было такое в NWN Online, да вот только игра основная от этого лучше не стала.
Там это, как бы есть такая игра под названием Роблокс, которая за счёт подобного миллионы-миллиарды собирает.
все просто, не хотят они делать новый нормальный контент, это видно по натлану и летней карте, а тут инструменты дали, пусть народ развлекается.
Если за такие само развлечения не будут давать примогемы, то этот режим максимум через месяц уже опустеет. Прямо как это случилось с местным Гвинтом.
Прикольно было бы если можно батлрояль запилить
"Проблема" всех этих гача игр в том, что все активности интересны игрокам ТОЛЬКО для получения и накопления условных ПРИМОГЕМОВ, т.е. очень временно (даже, если событие не временное lol), поэтому эта инициатива совсем не такая как в других играх и быстро канет в лету, если не будет постоянных "наград".