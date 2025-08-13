HoYoverse анонсировала масштабный творческий режим для Genshin Impact

Компания HoYoverse в официальных заметках для разработчиков представила новый крупный игровой модуль для Genshin Impact, который позволит игрокам создавать собственный контент. Эта система, описанная как геймплей, управляемый путешественниками, предоставит пользователям мощный и свободный инструментарий для воплощения своих идей.

Согласно анонсу, игроки смогут не только проектировать и создавать собственные игровые уровни, но и проходить творения других участников сообщества. Разработчики обещают, что новый редактор предложит значительно большую степень свободы по сравнению с уже знакомыми механиками, такими как Чайник безмятежности и событие Божественное мастерство. Планируется, что со временем игрокам станет доступно большинство внутриигровых ассетов для использования в своих проектах.

Новый режим позволит создавать игры различных жанров, включая симуляторы, соревнования на выживание, приключенческие карты и игры для вечеринок. Проходить созданные уровни можно будет как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, что позволит получать новый опыт вместе с друзьями и другими игроками. В дополнение к этому появятся специальные социальные хабы, где путешественники смогут свободно собираться и общаться в перерывах между прохождением уровней.

Разработчики отмечают, что создание столь гибкого модуля требует длительной разработки и оптимизации. Они планируют и дальше приглашать игроков для участия в тестировании. Презентация нового геймплея ожидается в этом году, а более долгосрочные планы развития будут анонсированы позднее.