HoYoverse представила трейлер новой героини Genshin Impact - Мавуики

Авторы Genshin Impact из HoYoverse выпустили новый ролик из серии «Истории персонажей», посвящённый Мавуике, 5-звёздочной играбельной героине и Пиро Архонту из Натлана.

Тизер под названием «Блеск былых дней» демонстрирует философские размышления героини о времени, памяти и сожалениях:

«Цивилизация строится из времени и воспоминаний, среди которых любовь, отвага, мудрость… и бесчисленные сожаления. Но запечатлённые мгновения достойны восхищения, несмотря на их тлен».

Мавуика станет доступной в обновлении 5.3 под названием «Пылающая Ода воскресения». Релиз намечен на 1 января 2025 года.