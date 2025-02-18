Новый тизер Genshin Impact: "История блуждающих снов"

Студия HoYoverse (известная ранее как miHoYo) представила атмосферный тизер под названием «История блуждающих снов» для Genshin Impact. В данном видео могут содержаться потенциальные спойлеры к событиям нового обновления 5.4, так что лучше заранее быть настороже.

"Жизнь подобна мимолётному сну.

Тени прошлого блуждают во сне, а их тепло остаётся даже после пробуждения."

Кроме того, разработчики представили новое изображение играбельного персонажа Электро по имени Вареса. Многие пользователи выразили недовольство её дизайном в комментариях.

«Вареса — моя необычная ученица… Её непринужденное и неформальное поведение сложно с чем-то сравнить. Куда бы она ни направилась, это всё равно что ребенок в путешествии, который думает лишь о местных деликатесах или ищет уютное место для ночлега… Однако, если вам придется сражаться с монстрами Бездны вместе с ней, будьте осторожны: когда Вареса начинает действовать, её агрессивность может удивить», — говорит Иансан.