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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 789 оценок

Новый тизер Genshin Impact: "История блуждающих снов"

Simple Jack
Новости

Студия HoYoverse (известная ранее как miHoYo) представила атмосферный тизер под названием «История блуждающих снов» для Genshin Impact. В данном видео могут содержаться потенциальные спойлеры к событиям нового обновления 5.4, так что лучше заранее быть настороже.

"Жизнь подобна мимолётному сну.

Тени прошлого блуждают во сне, а их тепло остаётся даже после пробуждения."

Кроме того, разработчики представили новое изображение играбельного персонажа Электро по имени Вареса. Многие пользователи выразили недовольство её дизайном в комментариях.

«Вареса — моя необычная ученица… Её непринужденное и неформальное поведение сложно с чем-то сравнить. Куда бы она ни направилась, это всё равно что ребенок в путешествии, который думает лишь о местных деликатесах или ищет уютное место для ночлега… Однако, если вам придется сражаться с монстрами Бездны вместе с ней, будьте осторожны: когда Вареса начинает действовать, её агрессивность может удивить», — говорит Иансан.

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5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
OnlyWatch

На данном патче буквально вышла фан-сервисная героиня, которая "обрабатывает" тебя в бане в короткой юбке. Но тут анонсировали персонажа, по факту такого-же по меркам фан-сервиса, но ее засрали. А причина? У нее "толстые" ляшки, вот и все причины недовольства...

4
Jarvis666

Девочки - досочки костлявые выразили недовольство, а мужчины в свою очередь одобрили.

4
DepressedPyrrhus

Недовольны дизайном персонажа? Ребят, до фанатов геншина только щас дошло, что они играют в фетезийную, фансервисную, донатную х....?

-8
Suntorych

Где ты вообще увидел строчку про недовольство?

0
DepressedPyrrhus Suntorych

Ты гений?

0