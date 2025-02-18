Новый тизер Genshin Impact: "История блуждающих снов"

Студия HoYoverse (известная ранее как miHoYo) представила атмосферный тизер под названием «История блуждающих снов» для Genshin Impact. В данном видео могут содержаться потенциальные спойлеры к событиям нового обновления 5.4, так что лучше заранее быть настороже.
"Жизнь подобна мимолётному сну.
Тени прошлого блуждают во сне, а их тепло остаётся даже после пробуждения."
Кроме того, разработчики представили новое изображение играбельного персонажа Электро по имени Вареса. Многие пользователи выразили недовольство её дизайном в комментариях.
«Вареса — моя необычная ученица… Её непринужденное и неформальное поведение сложно с чем-то сравнить. Куда бы она ни направилась, это всё равно что ребенок в путешествии, который думает лишь о местных деликатесах или ищет уютное место для ночлега… Однако, если вам придется сражаться с монстрами Бездны вместе с ней, будьте осторожны: когда Вареса начинает действовать, её агрессивность может удивить», — говорит Иансан.
На данном патче буквально вышла фан-сервисная героиня, которая "обрабатывает" тебя в бане в короткой юбке. Но тут анонсировали персонажа, по факту такого-же по меркам фан-сервиса, но ее засрали. А причина? У нее "толстые" ляшки, вот и все причины недовольства...
Девочки - досочки костлявые выразили недовольство, а мужчины в свою очередь одобрили.
Недовольны дизайном персонажа? Ребят, до фанатов геншина только щас дошло, что они играют в фетезийную, фансервисную, донатную х....?
Где ты вообще увидел строчку про недовольство?
Ты гений?