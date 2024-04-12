Промокоды на Genshin Impact: разработчики дарят "Камни Истока"

Студия miHoYo провела прямую трансляцию, посвященную обновлению 4.6 для Genshin Impact. На стриме разработчики раскрыли промокоды, позволяющие получить «Камни Истока» и другие внутриигровые ресурсы. Всего доступно три кода — каждый из них дает по 100 примогемов и стандартный набор ресурсов. Бонусы остались такими же, как и на предыдущих презентациях.

Промокоды Геншин Импакт со стрима патча 4.6:

WTKBMBD8ZZRZ: 100 примогемов и 10 единиц Волшебной руды усиления;

EAKA5BU9HHRM: 100 примогемов и 5 единиц Опыта героя;

9B3AMTCQZYQ9: 100 примогемов и 50 тысяч моры.

Активировать коды можно до 13 апреля и только после 10 уровня.

В патче добавят одного нового героя, Арлекино. Это пиро-персонаж с 5 звездами редкости. Арлекино вооружена древковым оружием и специализируется на нанесении урона. Ожидается, что вместе с Арлекино в первый баннер попадет Лини. В обновлении расширят игровой мир: добавят острова Петрикор и Ремурию, а также новую подводную локацию с останками древней цивилизации.

Обновление 4.6 для Genshin Impact выйдет 24 апреля 2024 года.