Разработчики Genshin Impact представили обзорный трейлер обновления 4.6

В роли таинственного персонажа под названием «Путешественник», игроки отправляются исследовать мир, искать и находить его тайны, встречаться с различными персонажами, сражаться с разнообразными противниками и в конечном итоге сделать всё возможное, чтобы воссоединиться со своими потерянными родственниками.