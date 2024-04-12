Разработчики Genshin Impact представили обзорный трейлер обновления 4.6

miHoYo представила свежий трейлер игры Genshin Impact, в котором игроки могут ознакомиться с контентом, ожидающим их в предстоящем обновлении 4.6 под названием "Два мира пылают, гаснет алая ночь".
- Арлекино станет играбельным персонажем и будет первым героем, использующим механику Долга жизни;
- Арлекино также станет еженедельным боссом, а игрокам станет доступно её легендарное задание;
- Новое обновление откроет доступ к области Фонтейн, где геймеры смогут исследовать руины древней подводной империи;
- Игроков также ожидают ограниченные по времени музыкальные игры и новый инструмент на рок-музыкальном фестивале в Инадзуме, организованном персонажем Итто.
Обновление выйдет 24 апреля. miHoYo также представила новое видео под названием "Zenless Zone Zero", посвященное героине Коляде.