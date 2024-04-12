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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 518 оценок

Разработчики Genshin Impact представили обзорный трейлер обновления 4.6

Simple Jack
Новости

miHoYo представила свежий трейлер игры Genshin Impact, в котором игроки могут ознакомиться с контентом, ожидающим их в предстоящем обновлении 4.6 под названием "Два мира пылают, гаснет алая ночь".

  • Арлекино станет играбельным персонажем и будет первым героем, использующим механику Долга жизни;
    - Арлекино также станет еженедельным боссом, а игрокам станет доступно её легендарное задание;
    - Новое обновление откроет доступ к области Фонтейн, где геймеры смогут исследовать руины древней подводной империи;
    - Игроков также ожидают ограниченные по времени музыкальные игры и новый инструмент на рок-музыкальном фестивале в Инадзуме, организованном персонажем Итто.

Обновление выйдет 24 апреля. miHoYo также представила новое видео под названием "Zenless Zone Zero", посвященное героине Коляде.

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