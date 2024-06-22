Разработчики Genshin Impact запустили термоядерный реактор ТОКАМАК в Шанхае

Токамак используется для создания управляемых реакций термоядерного синтеза и на данный момент это исключительно научный проект. MiHoYo профинансировала его постройку ещё в 2022 году, в сумме было вложено порядка $65 миллионов.
Деньги в проект решили вложить, потому что его создали исследователи из университета, который окончили авторы Genshin Impact. Токмак принадлежит частной компании - он стал вторым таким устройством, построенным в Шанхае.
Это не первое инвестирование в технологичные проекты от студии — в 2021 году miHoYo открыла исследовательскую лабораторию, которая специализируется на нейрокомпьютерных интерфейсах для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.
В науку вкладываются. не иначе -- Genshin Impact в реале построить решили.
Принадлежит частной компании.., а она в свою очередь принадлежит государству. ))
Зачем синтез, куда проще те миллионы китайцев, рисовавшие 2d анимации для игры, пересадить за велогенераторы ;C Если их делали не нейронкой, то объем рисовки просто дикий.
задолбалиl где игры а не помойка телефонная?????
Тебе че игр мало? Играй в то что вышло, 10 жизней не хватит чтоб во все поиграть, потреблюшки несчастные.
да все уже, могут не стараться, китайский ширпотреб уже дохнет
Как ты о сюзерене отзываешься?! Ай-яй-яй.
сказал ежедневный потребитель и юзер китайского производства