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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 582 оценки

Разработчики Genshin Impact запустили термоядерный реактор ТОКАМАК в Шанхае

Talendor3
Новости

Токамак используется для создания управляемых реакций термоядерного синтеза и на данный момент это исключительно научный проект. MiHoYo профинансировала его постройку ещё в 2022 году, в сумме было вложено порядка $65 миллионов.

Деньги в проект решили вложить, потому что его создали исследователи из университета, который окончили авторы Genshin Impact. Токмак принадлежит частной компании - он стал вторым таким устройством, построенным в Шанхае.

Это не первое инвестирование в технологичные проекты от студии — в 2021 году miHoYo открыла исследовательскую лабораторию, которая специализируется на нейрокомпьютерных интерфейсах для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Беркут Слеер

В науку вкладываются. не иначе -- Genshin Impact в реале построить решили.

0
SoRaS3

Принадлежит частной компании.., а она в свою очередь принадлежит государству. ))

0
Sweety_Mustard

Зачем синтез, куда проще те миллионы китайцев, рисовавшие 2d анимации для игры, пересадить за велогенераторы ;C Если их делали не нейронкой, то объем рисовки просто дикий.

0
Thinker_724

задолбалиl где игры а не помойка телефонная?????

-1
Mundoggu

Тебе че игр мало? Играй в то что вышло, 10 жизней не хватит чтоб во все поиграть, потреблюшки несчастные.

1
YouTube_GamesTezi

да все уже, могут не стараться, китайский ширпотреб уже дохнет

-7
Второй пилот Дринкинс

Как ты о сюзерене отзываешься?! Ай-яй-яй.

0
grawgraffw

сказал ежедневный потребитель и юзер китайского производства

0