Разработчики Genshin Impact запустили термоядерный реактор ТОКАМАК в Шанхае

Токамак используется для создания управляемых реакций термоядерного синтеза и на данный момент это исключительно научный проект. MiHoYo профинансировала его постройку ещё в 2022 году, в сумме было вложено порядка $65 миллионов.

Деньги в проект решили вложить, потому что его создали исследователи из университета, который окончили авторы Genshin Impact. Токмак принадлежит частной компании - он стал вторым таким устройством, построенным в Шанхае.

Это не первое инвестирование в технологичные проекты от студии — в 2021 году miHoYo открыла исследовательскую лабораторию, которая специализируется на нейрокомпьютерных интерфейсах для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.