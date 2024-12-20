Трейлер, подробности обновления 5.3 и новые промокоды для Genshin Impact

1 января 2025 года Genshin Impact обновится до версии 5.3. В рамках этого патча завершится основная сюжетная линия Натлана, а также пройдет ежегодный Праздник морских фонарей, посвященный китайскому Новому году. Игроков ждут три новых персонажа, временные режимы и множество наград.
Новые герои
В игре появятся три персонажа:
- Мавуика (пиро-архонт, лидер Натлана). Пятизвёздочный герой с двуручным мечом и мотоциклом.
- Ситлали (предсказательница из Натлана). Пятизвёздочный персонаж с крио-стихией и катализатором.
- Лань Янь (девушка из Ли Юэ). Четырёхзвёздочный герой с анемо-стихией и катализатором.
Баннеры обновления
- 1–21 января: баннеры с Мавуикой и Ситлали.
- 21 января–11 февраля: рераны Клоринды, Арлекино и Лань Янь.
События и награды
- Финал главы Натлана: победа над Бездной принесёт 500 камней истока.
- Праздник морских фонарей: сюжетные задания, мини-игры (тетрис, автобаттлер) и награды, включая 10 молитв, 1600 примогемов и бесплатного персонажа из Ли Юэ.
- Музыкальные активности: барабан и укулеле добавятся навсегда.
Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до 7:00 по МСК 21 декабря.
- UAMPGJASECZH — Камни Истока ×100 + волшебная руда усиления ×10
- LT5NH2TTXUHM — Камни Истока ×100 + опыт героя ×5
- 4SLPH3BSFVH9 — Камни Истока ×100 + мора ×50 000
160 круток для мавуики готовы, причем 100% шанс. Специально часку крутил, что бы она не выпала.
Сегодняшний стрим был просто великолепным, просто ковровая бомбардировка годнотой. Крутой сюжет с важными отровениями по лору (судя по словам самих разработчиков), сразу три новых годных персонажа и новые типы гач с такими желанными многими персонажами/оружием из Ли Юэ. Ещё и выйдет это всё прямо на Новый Год, отличный подарок!
Господи... Оно еще живо?
Будет ещё как минимум 2 года. Сюжет закончат, а дальше хз чем будут удивлять.
Спешу расстроить, но Геншин будет жить миниум аж до 30 года. Потому что, по словам разрабов, на момент Фонтейна основной сюжет игры был "закончен только на 30 процентов" (c). Плюс, после Снежной будут ещё несколько крупных арок (Каэнри'ах и что-то там ещё, вроде бы Селестия), опять же официально. Так что Геншин с нами надолго.
Живее всех нынешних AAA-игр.
Поэтому как минимум 2 года - два оставшихся регионов для завершения основного сюжета. И разрабы вроде нигде не говорили сколько процентов сюжета мы уже получили.
Хорошая open world игра, если абстрагироваться от отвратительных катсцен в ивентах.