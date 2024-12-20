Трейлер, подробности обновления 5.3 и новые промокоды для Genshin Impact

1 января 2025 года Genshin Impact обновится до версии 5.3. В рамках этого патча завершится основная сюжетная линия Натлана, а также пройдет ежегодный Праздник морских фонарей, посвященный китайскому Новому году. Игроков ждут три новых персонажа, временные режимы и множество наград.

Новые герои

В игре появятся три персонажа:

Мавуика (пиро-архонт, лидер Натлана). Пятизвёздочный герой с двуручным мечом и мотоциклом.

(пиро-архонт, лидер Натлана). Пятизвёздочный герой с двуручным мечом и мотоциклом. Ситлали (предсказательница из Натлана). Пятизвёздочный персонаж с крио-стихией и катализатором.

(предсказательница из Натлана). Пятизвёздочный персонаж с крио-стихией и катализатором. Лань Янь (девушка из Ли Юэ). Четырёхзвёздочный герой с анемо-стихией и катализатором.

Баннеры обновления

1–21 января : баннеры с Мавуикой и Ситлали.

: баннеры с Мавуикой и Ситлали. 21 января–11 февраля: рераны Клоринды, Арлекино и Лань Янь.

События и награды

Финал главы Натлана: победа над Бездной принесёт 500 камней истока.

Праздник морских фонарей: сюжетные задания, мини-игры (тетрис, автобаттлер) и награды, включая 10 молитв, 1600 примогемов и бесплатного персонажа из Ли Юэ.

Музыкальные активности: барабан и укулеле добавятся навсегда.

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до 7:00 по МСК 21 декабря.