В Genshin Impact представили режим "Астральный предел"

Компания HoYoverse выпустила новый трейлер для Genshin Impact под названием «Мечты и вдохновение», который демонстрирует игровой режим «Астральный предел».

Этот режим представляет собой своеобразную «песочницу», позволяющую игрокам создавать собственный контент. В роли персонажа Манекен пользователи могут делиться своими творениями с другими игроками или пробовать контент, созданный сообществом.

Согласно описанию режима: «Ведьма передала предел, способный вместить мечты, героям, на которых возложила большие надежды. Пусть двое талантливых героев заново создадут этот мир и вдохнут в новую историю жизненный свет».

Режим «Астральный предел» стал частью крупного обновления «Луна II» «Элегия угасшего лунного света», которое также принесло продолжение сюжетной линии Путешественника и другие нововведения.

Genshin Impact продолжает регулярно обновляться — с момента релиза в 2020 году игра получила более 10 крупных обновлений, каждое из которых добавляло новые регионы, персонажей и игровые режимы. «Астральный предел» стал первым инструментом пользовательского контента в мобильной RPG от HoYoverse.