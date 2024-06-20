Коллекция переизданий Gex Trilogy получила новый трейлер

Вышел новый трейлер Gex Trilogy. Коллекция, состоящая из всех трех консольных игр Gex, будет выпущена Limited Run games. Хотя дата выпуска коллекции еще не определена, трейлер подтверждает, что предварительные заказы начнутся осенью 2024 года.

Разработанная Crystal Dynamics серия платформенных игр с участием титульного антропоморфного геккона по имени Гекс состоит из трех релизов: Gex 1995 года, Gex: Enter the Gecko 1998 года и Gex 3: Deep Cover Gecko 1999 года.

Игры переносят на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Steam с помощью Carbon Engine от Limited Run Games, инструмента разработки, который помогает создавать эмуляционные порты классических игр для современного оборудования.