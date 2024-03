Французский инсайдер назвал дату анонса ПК-версии Ghost of Tsushima

На прошлой неделе мы узнали от инсайдера под ником Shpeshal Nick о том, что Sony Interactive Entertainment готовится перенести Ghost of Tsushima на ПК и возможно это произойдет уже 5 марта, то есть сегодня. Но похоже, что он ошибся. Но незначительно.

Анонс ПК-версии должен состояться завтра. По крайней мере, так утверждает французский пользователь под ником Haothors, который является новичком в мире инсайдов. Однако выяснилось, что именно он первым опубликовал сообщение о скором анонсе Ghost of Tsushima на PC, опередив Shpeshal Nick.

Эти утверждения косвенно поддержал инсайдер с почти идеальной репутацией, billbil-kun. Этого уже достаточно, чтобы вызвать интерес к новичку. Однако вчера Haothors не остановился на достигнутом и заявил, что сегодня мы получим новую информацию о ПК-версии Horizon Forbidden West на PlayStation Blog (и он оказался полностью прав), а анонс Ghost of Tsushima на ПК ожидается в среду, 6 марта.

Примечательно, что это не первый раз, когда мы слышим о выходе порта Ghost of Tsushima на ПК: слухи о нем ходят уже несколько лет, особенно после того, как игра получила обновление для PS5 в 2022 году. Ghost of Tsushima была выпущена в 2020 году для PS4 и разработана студией Sucker Punch, создавшей серию Infamous. Для тех, кто не знает, действие Ghost of Tsushima происходит в Японии 1200-х годов в начале монгольского вторжения.