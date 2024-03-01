Известный инсайдер намекнул на скорый анонс ПК-версии Ghost of Tsushima

ПК-версия приключенческого экшена Ghost of Tsushima будет анонсирована Sony совсем скоро и возможно это будет сделано уже 5 марта.
Об этом рассказал инсайдер под ником Shpeshal Nick, который часто делится слухами из игровой сферы. Пользователь хорошо известен, и хотя он не является самым надежным источником информации, некоторые из его слухов получили подтверждение.
На данный момент Sony не делала никаких официальных анонсов. Однако в скорый релиз ПК-версии Ghost of Tsushima можно поверить, так как компания уже портировала многие из своих игр, а генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил в прошлом месяце о планах компании более активно выпускать игры на ПК.
Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года только на PlayStation 4. Через год разработчики выпустили режиссёрскую версию для PS4 и PS5.
Давно пора.
Скорее да чем нет скоро Запретный запад выходит и надо затравку готовить на после него темболее ps5 версия давно вышла
ждем
писда....бол?????или все же правда???
наконец то
Будем ждать
Тьфу, Рагнарек когда??
так официально еще и цусиму даже не анонсировали)
сомнительно, но окэй
типа, пускай будет конечно, но общего пиетета к цусиме не испытываю, на прошке 4 прошёл один раз и забыл, хотя ожидания были после прочтения отзывов высокие
норм, но чисто проходняк на разулю
я это уже слышала 5 раз с 2020 года опять врут
а чайный пакетик можно делать монгольцам?
Каждый год выпускают
Брехня.
Переоцененная игра, просто вышла в удачный момент с обделавшимися по мнению людей ласт оф ас 2 и киберпуком и стала им заменой.