на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 670 оценок

Известный инсайдер намекнул на скорый анонс ПК-версии Ghost of Tsushima

butcher69
Новости

ПК-версия приключенческого экшена Ghost of Tsushima будет анонсирована Sony совсем скоро и возможно это будет сделано уже 5 марта.

Об этом рассказал инсайдер под ником Shpeshal Nick, который часто делится слухами из игровой сферы. Пользователь хорошо известен, и хотя он не является самым надежным источником информации, некоторые из его слухов получили подтверждение.

На данный момент Sony не делала никаких официальных анонсов. Однако в скорый релиз ПК-версии Ghost of Tsushima можно поверить, так как компания уже портировала многие из своих игр, а генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил в прошлом месяце о планах компании более активно выпускать игры на ПК.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года только на PlayStation 4. Через год разработчики выпустили режиссёрскую версию для PS4 и PS5.

29
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Давно пора.

14
Punisher1

Скорее да чем нет скоро Запретный запад выходит и надо затравку готовить на после него темболее ps5 версия давно вышла

-6
r23dom
3
Talendor3

ждем

2
fox nemets

писда....бол?????или все же правда???

1
Rorschach93

наконец то

1
крас6

Будем ждать

0
LethalApple

Тьфу, Рагнарек когда??

0
KPAHbl4

так официально еще и цусиму даже не анонсировали)

0
fforimen

сомнительно, но окэй
типа, пускай будет конечно, но общего пиетета к цусиме не испытываю, на прошке 4 прошёл один раз и забыл, хотя ожидания были после прочтения отзывов высокие
норм, но чисто проходняк на разулю

-1
Анна Кранцове

я это уже слышала 5 раз с 2020 года опять врут

-2
jax baron

а чайный пакетик можно делать монгольцам?

-2
nemezzzz

Каждый год выпускают

-3
hpi

Брехня.

-4
Сережаа

Переоцененная игра, просто вышла в удачный момент с обделавшимися по мнению людей ласт оф ас 2 и киберпуком и стала им заменой.

-6