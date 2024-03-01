Известный инсайдер намекнул на скорый анонс ПК-версии Ghost of Tsushima

ПК-версия приключенческого экшена Ghost of Tsushima будет анонсирована Sony совсем скоро и возможно это будет сделано уже 5 марта.

Об этом рассказал инсайдер под ником Shpeshal Nick, который часто делится слухами из игровой сферы. Пользователь хорошо известен, и хотя он не является самым надежным источником информации, некоторые из его слухов получили подтверждение.

На данный момент Sony не делала никаких официальных анонсов. Однако в скорый релиз ПК-версии Ghost of Tsushima можно поверить, так как компания уже портировала многие из своих игр, а генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил в прошлом месяце о планах компании более активно выпускать игры на ПК.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года только на PlayStation 4. Через год разработчики выпустили режиссёрскую версию для PS4 и PS5.