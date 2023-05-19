Ghost of Tsushima достигла 1 миллиона продаж в Японии ©

PlayStation подтвердила, что эпическая игра с открытым миром Ghost of Tsushima была продана тиражом более 1 миллиона копий в Японии. История выжившего самурая Джина Сакаи впервые была запущена на PS4 в 2020 году, а примерно через год она была переиздана на PS5 под названием Ghost of Tsushima: Director's Cut. Этот общий объем продаж учитывает обе версии.

Это впечатляющая цифра, потому что помимо таких гигантских ИС, как Monster Hunter, игры для PlayStation не обязательно продаются в Японии в наши дни в большом количестве. В целом по всему миру было продано около 10 миллионов копий Ghost of Tsushima, что делает её одной из самых успешных проектов Sony за последнее десятилетие или около того.