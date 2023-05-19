Ghost of Tsushima достигла 1 миллиона продаж в Японии

PlayStation подтвердила, что эпическая игра с открытым миром Ghost of Tsushima была продана тиражом более 1 миллиона копий в Японии. История выжившего самурая Джина Сакаи впервые была запущена на PS4 в 2020 году, а примерно через год она была переиздана на PS5 под названием Ghost of Tsushima: Director's Cut. Этот общий объем продаж учитывает обе версии.
Это впечатляющая цифра, потому что помимо таких гигантских ИС, как Monster Hunter, игры для PlayStation не обязательно продаются в Японии в наши дни в большом количестве. В целом по всему миру было продано около 10 миллионов копий Ghost of Tsushima, что делает её одной из самых успешных проектов Sony за последнее десятилетие или около того.
Дайте ее на пк!! Уаааа!!!
Наверное когда немного интерес на плойке поутихнет, тогда возможно и сделают порт.
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