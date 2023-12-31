Ghost of Tsushima произвела сильное впечатление на создателя Final Fantasy

Ghost of Tsushima вышла на рынок три года назад как один из последних эксклюзивов, выпущенных перед выходом PS5. Несмотря на бюджет всего в 60 миллионов долларов, игра представила захватывающий открытый мир, который редко когда не впечатлял.

Не разочаровали и другие аспекты, такие как соответствие японской тематике и культуре. Несмотря на то, что Ghost of Tsushima вышла от западной студии, она впечатлила многих японских разработчиков, включая создателя серии Final Fantasy.

Создатель Final Fantasy Хиронобу Сакагучи сказал, что Ghost of Tsushima - это игра, которая ему понравилась!

Он сказал, что это веселая и хорошо сделанная игра, и что ему понравилась система игры. Игра очень похожа на реальное место и сделана не японской командой, что также произвело на него большое впечатление!

Во время недавнего интервью создатель Final Fantasy Хиронобу Сакагути рассказал о Ghost of Tsushima и выразил, что ему очень понравилось играть в эту игру. Как сообщает Genki_Jpn, он сказал:

Мне очень понравился ее геймплей и системы. Она очень похожа на реальные места.

Хиронобу Сакагути нашел эту аутентичность еще более впечатляющей, поскольку она была создана не японской студией. Учитывая, что у разработчика за плечами десятилетия работы над легендарными франшизами, такой комплимент очень важен.

В прошлом Ghost of Tsushima получила аналогичную похвалу от Синдзи Миками, другого японского создателя, ставшего первопроходцем франшизы Resident Evil. Оба комментария доказывают, что Sucker Punch Productions проработала практически каждую часть игры.

Студия потратила много времени и сил на изучение японской культуры. Она также включила в игру отсылки к классическим японским самурайским фильмам, позволяя фанатам играть в игру с фильтром, отдающим дань уважения таким иконам, как Акира Куросава.

После такого успеха Sucker Punch Productions, возможно, уже добилась значительного прогресса в работе над Ghost of Tsushima 2. В прошлом году в вакансиях был намек на то, что команда работает над сиквелом, но анонса пока не последовало.

Игра имела коммерческий успех и разошлась тиражом около 10 миллионов копий. Этот успех был явно заслуженным, поскольку влиятельные разработчики также высоко оценили работу Sucker Punch Productions.