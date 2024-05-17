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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 903 оценки

Ghost of Tsushima возглавила рейтинг самых продаваемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Helldivers 2

monk70
Новости

ПК-версия Ghost of Tsushima хорошо стартовала с момента своего выпуска, и быстро поднялась на пиковую позицию в чарте самых продаваемых товаров Steam; это ставит ее впереди других популярных платных игр, таких как Hades 2 и Helldivers 2, а также крупных бесплатных игр, таких как Counter-Strike 2 и Destiny 2. Пик активности составил 57 934 пользователя Steam.

На данный момент Ghost of Tsushima имеет в Steam 2 275 отзывов, 81% которых являются положительными, что даёт «очень положительный» рейтинг. Однако важно отметить, что многие негативные отзывы об игре протестуют против того факта, что она была исключена из продажи на территориях, где не доступен PSN. Некоторые из них упоминают некоторые ошибки и проблемы со сбоями, но в целом кажется, что качество самого порта хорошее.

Примечательно, что запуск Ghost of Tsushima на ПК состоялся через несколько дней после того, как игра была исключена из Steam в более чем 170 странах, при этом Valve возмещает предварительные заказы, сделанные клиентами в этих регионах, потому что «издателю теперь требуется дополнительная учетная запись для запуска некоторых частей этой игры — и эта учетная запись не может быть создана в вашей стране». Это уведомление относится к учетным записям PlayStation Network (PSN), которые могут быть созданы только в 70 странах и должны быть связаны с вашей учетной записью Steam, если вы хотите играть в кооперативном режиме Legends.

-2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
вупсич пупсич

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1
Despot_Aspid

Уже в зелёном магазиньчике тихонечка скачивается. Кстати там тоже рейтинг у игры высокий)). Любопытно сонечка знает об этом?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

сонечка знает, что игра отлично продается и без таких, как ты

-4
JohnTornton

так им пох, игра стим возглавляет, как и расчитывали

60 стран покупают игру лучше, чем остальные 120

-2
askazanov

Да хватит этих рейтингов!!! У нас что игры каждый день новые выходят!?? - нет, вот поэтому почти любая новая игра возглавит рейтинг!!!!

0
Jarvis666

Игра пропала с казахского региона, лол. Только вчера спокойно находилась, а сегодня её уже нет. Ок...

0
Брюалка

Так этим всем бомжам сони помахали ручкой. Так как они все равно на местных авитах покупают диски а пекари на трекере затариваются. а об жалких пару процентов лицушников, сони уже давно вытерла свою жопу.

0
JohnTornton

а вот и доказательство, что все те ваши 180 регионов никчемный мусор

-1
Брюалка

да,им в рты только ссать

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

местные аборигены думали, что накажут сони, скачав игру с торрента, а она отлично продается и без них

-3
JohnTornton

ну так сони знают в каких регионах покупают нормально, там игра и доступна
очевидно было, что она там будет на изи покупаться
это школьники недалекие прост

-3