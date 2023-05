Изображение, с датами выхода ПК-версий Demon's Souls/Ghost of Tsushima: Director's Cut - фальшивка ©

Ранее сегодня появился новый слух, якобы раскрывающий даты выхода на ПК Demon's Souls Remake и Ghost of Tsushima. Однако этот слух является фальшивкой. Итак, давайте посмотрим, как мы можем его развенчать.



Для начала, вот изображение, которое якобы раскрывает даты выхода этих двух игр на ПК.

Для начала, авторские права на Demon's Souls принадлежат SIE Inc. (это японское отделение Sony), а не американскому отделению SIE LLC. Кроме того, не существует такого копирайта, как "Ghost of Tsushima: Director's Cut", есть только "Ghost of Tsushima". Вы можете зайти на сайт PS Store и убедиться в этом сами.



Возможно, самым большим отклонением здесь является дата выхода Demon's Souls Remake. 29 июля, то есть это суббота, понимаете, да?



Опять же, это не означает, что Demon's Souls Remake, и Ghost of Tsushima выйдут на ПК. В конце концов, они обе были в списке утечек NVIDIA GeForce Now. Однако, конкретно это изображение, о котором идет речь в слухах, настолько фальшивое, насколько это вообще возможно.