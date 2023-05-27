Изображение, с датами выхода ПК-версий Demon's Souls/Ghost of Tsushima: Director's Cut - фальшивка

Ранее сегодня появился новый слух, якобы раскрывающий даты выхода на ПК Demon's Souls Remake и Ghost of Tsushima. Однако этот слух является фальшивкой. Итак, давайте посмотрим, как мы можем его развенчать.
Для начала, вот изображение, которое якобы раскрывает даты выхода этих двух игр на ПК.
Для начала, авторские права на Demon's Souls принадлежат SIE Inc. (это японское отделение Sony), а не американскому отделению SIE LLC. Кроме того, не существует такого копирайта, как "Ghost of Tsushima: Director's Cut", есть только "Ghost of Tsushima". Вы можете зайти на сайт PS Store и убедиться в этом сами.
Возможно, самым большим отклонением здесь является дата выхода Demon's Souls Remake. 29 июля, то есть это суббота, понимаете, да?
Опять же, это не означает, что Demon's Souls Remake, и Ghost of Tsushima выйдут на ПК. В конце концов, они обе были в списке утечек NVIDIA GeForce Now. Однако, конкретно это изображение, о котором идет речь в слухах, настолько фальшивое, насколько это вообще возможно.
Да ладно, всё равно выйдут рано или поздно. Многое к этому идёт
Ой... Как жить та теперь...
я еще года 3-4 назад писал, что игры такие как один из нас, детроит и т п выйдут рано или поздно на пк, но выйдут! а сейчас эксклюзивы не такие уж эксклюзивы, будут выходить думаю с периодичностью в годик-два и на пк, прибыль от продаж пк ведь не маленькие тоже)
да.. а то цусима через годик вышла на пк=)))))))
и человек паук
демон соулс=)
сони сказали что окно в 3-4 года. Где вы такие "годик-два" берёте инфу
Лять, где тут новость то? Один хотя бы слух опубликовал, хоть немного похоже на новость, этот отсебятины накидал! когда уже новостной раздел будет новостным??? идите на форум и там высирайте что хотите!
мде...
Души могут и не выйти никогда, тех же Колосов нет и ряда других проектов, а вот Тсусима появится, как только анонсируют сиквел. Все по методичке Сони, ждать скорее всего недолго.
Судя по тому, что я прочитал, то это всего лишь мнение автора поста и не более. При чем сама картинка, то может и реально фейк, но автор пздц какие доводы привел.
Это вообще не понятно, что значит. При чем тут копирайт? На картинке просто фулл издание, которое Director's Cut.
да не выйдет игра в июле, максимум тока анонсируют в июле. ибо сони всегда показывали свои игры где-то. пиар все дела.
если бы выходила в июле, на их конфе бы показали
да и выпускать игру посреди лета бред. все в отпусках и на тусняках, никто играть не будет