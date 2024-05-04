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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 808 оценок

ПК-версия Ghost of Tsushima не потребует учетную запись PSN для одиночной кампании

monk70
Новости

Вчера Sony и Arrowhead расстроили многих ПК-геймеров, объявив, что для Helldivers 2 скоро потребуется учетная запись PSN в Steam. И еще одна игра, для которой наличие учетной записи PSN является обязательным требованием в Steam, — это Ghost of Tsushima. Однако Sucker Punch подтвердили, что вы сможете играть в одиночную кампанию без неё.

Sucker Punch заявила, что учетная запись PSN требуется только для многопользовательского онлайн-режима Legends и для использования оверлея PlayStation. Тем, кто хочет испытать однопользовательскую кампанию, не придется ее создавать.

Спасибо за ваш отзыв. Напоминаем, что для многопользовательского онлайн-режима Legends и использования оверлея PlayStation требуется учетная запись PSN. Для одиночной игры она не требуется.

Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
erkins007

Ну как и в хоризоне - по желанию.

1
Glodus Muspell

То есть Сакер Панч говорит пиратам, если что смело пиратьте , мы не против

-2
QuakyJacen

Одиночка в Helldivers 2, наверное очень интересная

0
Glodus Muspell QuakyJacen

Пиратам имеется в виду очень бедным пиратам руку тянут. Если были бы против ленуво поставили бы. Те кто хотят купить, купят без проблем. А бедные пираты все равно не купят.

0