Valve не уберегла секреты: в интернет утекла минута игрового процесса Deadlock

Несмотря на все усилия Valve сохранить свой новый проект в тайне, кто-то всё же умудрился слить в интернет целую минуту игрового процесса многообещающего мультиплеерного экшена Deadlock. И хотя динамичных сражений в ролике не видно, зато у нас появилась возможность впервые взглянуть на персонажей игры и оценить некоторые анимации.

Совсем недавно известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился новыми подробностями о Deadlock. По его словам, геймплей в этом командном экшене во многом напоминает популярный жанр MOBA, и в частности — главное детище Valve, Dota 2. Одним из ключевых элементов игрового процесса станет уничтожение специальных юнитов — крипов, за которое игроки будут получать внутриигровую валюту.

Сам Хендерсон, впрочем, проявил ответственность и не стал публиковать попавший к нему геймплейный ролик, дабы не нарушать NDA и не портить отношения с разработчиками. Однако нашлись другие люди, которые оказались не столь щепетильны. Именно благодаря им у нас и появилась возможность своими глазами увидеть, как выглядит Deadlock на данном этапе разработки.