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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
1.8 4 оценки

Valve не уберегла секреты: в интернет утекла минута игрового процесса Deadlock

Lunersun
Новости

Несмотря на все усилия Valve сохранить свой новый проект в тайне, кто-то всё же умудрился слить в интернет целую минуту игрового процесса многообещающего мультиплеерного экшена Deadlock. И хотя динамичных сражений в ролике не видно, зато у нас появилась возможность впервые взглянуть на персонажей игры и оценить некоторые анимации.

Совсем недавно известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился новыми подробностями о Deadlock. По его словам, геймплей в этом командном экшене во многом напоминает популярный жанр MOBA, и в частности — главное детище Valve, Dota 2. Одним из ключевых элементов игрового процесса станет уничтожение специальных юнитов — крипов, за которое игроки будут получать внутриигровую валюту.

Сам Хендерсон, впрочем, проявил ответственность и не стал публиковать попавший к нему геймплейный ролик, дабы не нарушать NDA и не портить отношения с разработчиками. Однако нашлись другие люди, которые оказались не столь щепетильны. Именно благодаря им у нас и появилась возможность своими глазами увидеть, как выглядит Deadlock на данном этапе разработки.

-6
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Wing42

Мда, лучше б Валвэ и дальше сидела и просто стригла бабло ничего не делая в плане геймдева, чем разрабатывать такое...

4
Aqel

Это точно!

ПОЗОРИЩЕ!!!

2
agula98

Очередной мертвый проект от вала как артифактори и который умрет через пару месяцев

3
Алан Битаров

Являюсь фанатом игр Valve (за исключением Доты и Артифакт) и для меня эта игра выглядит максимально непривлекательно. Я конечно понимаю, что это скорее всего не финальная версия игры, но визуально она выглядит плохо. Не нашел ни одного персонажа, который мне бы понравился. Все какие то уроды. Ну и в добавок стрельба выглядит плохо.

2
Без негатива

Габен продолжает скатываться в канаву

0
DeusVEC

какой-то bio fortress Infinite

2
ZAUSA

Очередная онлайн пострелушка с мультяшными пафосными персонажами и цирком?

2
AngiFes

Мне кажется, или Valve как игровая студия сдулась?!

2
Aqel

Из за фобии Габена на цифру 3 - ДА...

Две гигантских франшизы замёрзли в мёртвом бездвижие: Half-Life + Portal и Left4Dead...

1
Egik81

Это что за тим форс...

0
РикоЧико

Это Габен скачет?! Но анимирован классно. Грустно что возможности Соурс 2 на сессионки уходят.
Персонажи какие-то невзрачные.
Пока что претендент на судьбу Артефакт.

0
Nephth Renar
Это Габен скачет?!

Уже нет.

0
РикоЧико Nephth Renar

Да это кибер-нейросетевой Габен из будущего.

0
Пэцка Глазэк

овервочерам понравится и новым зумерам

0
Димка2010

Фортнайт без строительства, разрушаемости, без декалей от выстрелов, без веселья.

Ребят, честно скажите - кто-то будет играть в такое?

0
Resplaytor

Выглядит как тф, тф - выглядит супер старым.

Нужно ли это кому то ? Пока сомнительно..

-1
СнопакДоминатор

Лучше бы новую вр игру сделали.

-1