Valve не уберегла секреты: в интернет утекла минута игрового процесса Deadlock

Несмотря на все усилия Valve сохранить свой новый проект в тайне, кто-то всё же умудрился слить в интернет целую минуту игрового процесса многообещающего мультиплеерного экшена Deadlock. И хотя динамичных сражений в ролике не видно, зато у нас появилась возможность впервые взглянуть на персонажей игры и оценить некоторые анимации.
Совсем недавно известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился новыми подробностями о Deadlock. По его словам, геймплей в этом командном экшене во многом напоминает популярный жанр MOBA, и в частности — главное детище Valve, Dota 2. Одним из ключевых элементов игрового процесса станет уничтожение специальных юнитов — крипов, за которое игроки будут получать внутриигровую валюту.
Сам Хендерсон, впрочем, проявил ответственность и не стал публиковать попавший к нему геймплейный ролик, дабы не нарушать NDA и не портить отношения с разработчиками. Однако нашлись другие люди, которые оказались не столь щепетильны. Именно благодаря им у нас и появилась возможность своими глазами увидеть, как выглядит Deadlock на данном этапе разработки.
Мда, лучше б Валвэ и дальше сидела и просто стригла бабло ничего не делая в плане геймдева, чем разрабатывать такое...
Это точно!
ПОЗОРИЩЕ!!!
Очередной мертвый проект от вала как артифактори и который умрет через пару месяцев
Являюсь фанатом игр Valve (за исключением Доты и Артифакт) и для меня эта игра выглядит максимально непривлекательно. Я конечно понимаю, что это скорее всего не финальная версия игры, но визуально она выглядит плохо. Не нашел ни одного персонажа, который мне бы понравился. Все какие то уроды. Ну и в добавок стрельба выглядит плохо.
Габен продолжает скатываться в канаву
какой-то bio fortress Infinite
Очередная онлайн пострелушка с мультяшными пафосными персонажами и цирком?
Мне кажется, или Valve как игровая студия сдулась?!
Из за фобии Габена на цифру 3 - ДА...
Две гигантских франшизы замёрзли в мёртвом бездвижие: Half-Life + Portal и Left4Dead...
Это что за тим форс...
Это Габен скачет?! Но анимирован классно. Грустно что возможности Соурс 2 на сессионки уходят.
Персонажи какие-то невзрачные.
Пока что претендент на судьбу Артефакт.
Уже нет.
Да это кибер-нейросетевой Габен из будущего.
овервочерам понравится и новым зумерам
Фортнайт без строительства, разрушаемости, без декалей от выстрелов, без веселья.
Ребят, честно скажите - кто-то будет играть в такое?
Выглядит как тф, тф - выглядит супер старым.
Нужно ли это кому то ? Пока сомнительно..
Лучше бы новую вр игру сделали.