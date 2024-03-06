Уже в этом году может состояться анонс продолжения самурайского экшена Ghost Of Tsushima

На этой неделе активно обсуждается утрата еще одного мощного эксклюзива PlayStation. Если верить последним слухам, реалистичный самурайский экшен с динамичной боевой системой Ghost Of Tsushima в этом году доберется до ПК. Как оказалось, для геймеров это далеко не единственная хорошая новость, ведь в этом же году может состояться анонс полноценного продолжения игры от студии Sucker Punch Productions.

Инсайдер, который несколько дней назад первым опубликовал в сети системные требования Horizon: Forbidden West до официального анонса, также поделился информацией об анонсе Ghost Of Tsushima 2. По его словам, сиквел проекта не заставит себя долго ждать.

Прямо сейчас компания Sony намерена анонсировать продолжение Ghost Of Tsushima в первой половине этого года. Точные их планы неизвестны, но наиболее вероятно тизер игры покажут в рамках летних презентаций, то есть в конце мая или начале июня. Сами же разработчики Ghost Of Tsushima 2 нацелены выпустить игру в 2025-2026 годах, в зависимости от общего графика релизов и прогресса в разработке.