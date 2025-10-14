ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 401 оценка

Ghost of Yotei получила подробное руководство по игре, созданное фанатом

Gruz_ Gruz_

На пике развития игровой индустрии при покупке физической версии игры вы также получали полное печатное руководство где можно было найти оригинальные арты, скриншоты, руководства по прохождению и многое другое. Сегодня же можно считать себя счастливчиком, если на Blu-ray-диске с игрой есть полная версия игры.

Один из фанатов взял на себя задачу создать профессиональные буклеты к некоторым из самых популярных игр для PS5, и его последней работой стал Ghost of Yotei. Sandeep Rai, более известный под своим ником 2 Old 4 Gaming, на протяжении многих лет пишет различные книги о PlayStation и, в частности, о PS Vita, но теперь он еще и печатает эти роскошные вкладыши, которые можно вложить в физические версии игр.

В его буклете по Ghost of Yotei, который можно купить за £5 (~$6.63), предлагается «36-страничное руководство, красиво напечатанное на высококачественной бумаге с шелковым покрытием, обеспечивающей превосходные тактильные ощущения». Буклет содержит инструкции по игре, например, схемы управления, а также арты, скриншоты и другие материалы. Буклет имеет размер, который идеально подходит для хранения в коробке с Blu-ray диском.

Разумеется, все это не является обязательным, но все же приятно видеть, что кто-то пытается заполнить эту нишу. Просто печально, что Rai вынужден делать то, чем раньше занимались сами издатели.

19
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

так вроде эти инструкции входили в комплект всегда, еще со времен первой плойки, жадность до чего довела

6