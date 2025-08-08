Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует пылающую кусаригаму

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещав игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для преданных фанатов PlayStation выпустила новые кадры игрового процесса.

Видео было опубликовано на официальной странице PlayStation X. Однако геймплей был быстро удалён, вероятно, из-за преждевременной публикации. Как всегда, пользователи успели скачать видео до удаления, которое вы можете посмотреть выше.

Кусаригама, состоящая из серпа и утяжелённого фундо, соединённых цепью, отлично подходит для уничтожения врагов на расстоянии, притягивая их к себе для быстрого перерезания шеи. В одной из техник Ацу также прокатывается сквозь поверженного врага, разрезая его одним плавным движением. Всё это меркнет по сравнению с возможностью воспламенить клинок.

Подобно Пути Пламени из Ghost of Tsushima, пылающее лезвие сжигает врагов, нанося периодический урон. В сочетании с дальностью атаки кусаригамы вы можете одним махом уничтожить целые группы. Она также идеально подходит для сжигания деревянных щитов, прорывая оборону врагов.

Ghost of Yōtei выходит 2 октября на PS5. Среди других видов оружия — катана, одати, яри и парные мечи. Рекомендуется менять оружие для борьбы с определёнными противниками, но, к счастью, Sucker Punch не будет вас к этому принуждать.