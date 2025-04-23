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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 158 оценок

Sucker Punch показала новые скриншоты Ghost of Yotei

AceTheKing AceTheKing
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Сегодня Sony и студия Sucker Punch представили новый трейлер, а так же объявили дату релиза предстоящего экшена Ghost of Yotei. Кроме того, разработчики опубликовали новые скриншоты игры.

Кровавая дорога мести в эффектном трейлере Ghost of Yotei - сиквел Ghost of Tsushima выйдет 2 октября

Действие игры развернется в 1603 году на острове Хоккайдо. Шесть членов банды Ётэй убили семью Атсу, сожгли дом, а её саму оставили умирать, привязав к дереву. Оправившись от ран, Атсу занялась освоением боевых искусств и теперь намерена сполна отомстить им.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября 2025 года на PS5.

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