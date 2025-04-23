Sucker Punch показала новые скриншоты Ghost of Yotei

Сегодня Sony и студия Sucker Punch представили новый трейлер, а так же объявили дату релиза предстоящего экшена Ghost of Yotei. Кроме того, разработчики опубликовали новые скриншоты игры.

Действие игры развернется в 1603 году на острове Хоккайдо. Шесть членов банды Ётэй убили семью Атсу, сожгли дом, а её саму оставили умирать, привязав к дереву. Оправившись от ран, Атсу занялась освоением боевых искусств и теперь намерена сполна отомстить им.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября 2025 года на PS5.