Sucker Punch выпустила две композиции из саундтрека Ghost of Yotei

Вскоре после показа State of Play, посвященного геймплею Ghost of Yotei, Sucker Punch выложила в социальных сетях несколько дополнительных материалов об игре. В том числе два трека из саундтрека, автором которого является Тома Отова (Toma Otowa).

Речь идет о композициях Atsu's Theme и The Yōtei Six. В первом случае это, вероятно, заглавная песня главной героини, тогда как вторая композиция по идее должна звучать в некоторые ключевые моменты с участием злодеев.

В Sucker Punch описывают саундтрек как микс из традиционных японских инструментов - таких, как легендарное звучание сямисэна - с западными влияниями. Благодаря этим двум трекам это стало ясно. Это хорошо заметно на примере двух композиций.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года на PlayStation 5.