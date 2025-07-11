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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 221 оценка

Sucker Punch выпустила две композиции из саундтрека Ghost of Yotei

Gruz_ Gruz_

Вскоре после показа State of Play, посвященного геймплею Ghost of Yotei, Sucker Punch выложила в социальных сетях несколько дополнительных материалов об игре. В том числе два трека из саундтрека, автором которого является Тома Отова (Toma Otowa).

Речь идет о композициях Atsu's Theme и The Yōtei Six. В первом случае это, вероятно, заглавная песня главной героини, тогда как вторая композиция по идее должна звучать в некоторые ключевые моменты с участием злодеев.

В Sucker Punch описывают саундтрек как микс из традиционных японских инструментов - таких, как легендарное звучание сямисэна - с западными влияниями. Благодаря этим двум трекам это стало ясно. Это хорошо заметно на примере двух композиций.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года на PlayStation 5.

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