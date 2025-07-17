Сюжет Ghost of Yotei не связан с Ghost of Tsushima

Креативный директор Нейт Фокс объяснил в интервью, что сюжет Ghost of Yotei не связан с сюжетом Ghost of Tsushima: между двумя частями серии нет повествовательных связей, а приключения Ацу представляют собой самостоятельную историю.

Эта игра — совершенно самостоятельная история; это духовное продолжение. «Вам не обязательно играть в Ghost of Tsushima, чтобы сразу погрузиться в мир Ghost of Yotei.



Это игра, где главная героиня — своего рода призрак: жители Эдзо видят в Ацу Онрё, духе мщения, потому что она переживает все попытки мести и становится живой легендой в землях, которые исследует. Её слава опережает её, — как и Дзина Сакая. В этом смысле есть сходство, но это совершенно новая и независимая история.

Ghost of Yotei во многом похожа на «Убить Билла» древнего Хоккайдо, учитывая, что Ацу составила список людей, которых она хочет убить, чтобы отомстить за убийство своей семьи, произошедшее несколькими годами ранее.

Поэтому даже здесь её история кажется далёкой от истории Дзина Сакая, который сражался главным образом ради защиты своей территории и своего народа во время монгольского нашествия на остров Цусима.