Демоверсия Ghost Trick: Phantom Detective стала доступна на ПК и PS4 ©

Capcom объявила во время презентации, что демоверсия Ghost Trick: Phantom Detective стала доступна на ПК и PS4. Демо было анонсировано новым трейлером.

Ghost Trick: Phantom Detective была первоначально выпущена еще в 2011 году на Nintendo DS, и это переиздание станет первым случаем, когда в приключенческую игру, основанную на головоломках, можно будет играть на современных системах.

Игра ставит игроков на место Сиссель — призрака, застрявшего в загробной жизни. В игровом процессе Ghost Trick: Phantom Detective игроки будут владеть различными объектами, следить за прошлыми событиями в режиме реального времени, разгадывать головоломки, находить улики и пытаться узнать правду о смерти Сиссель.

Как и следовало ожидать от переиздания, Ghost Trick: Phantom Detective будет включать в себя новые функции, в том числе новые визуальные эффекты в формате HD, а также новую аранжировку и записанную музыку. Он также будет иметь схему управления, обновленную по сравнению с оригинальной версией Nintendo DS.

Ghost Trick: Phantom Detective выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 30 июня.