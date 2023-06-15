Ghost Trick: Phantom Detective может получить сиквел в случае успеха ремастера ©

Игра Ghost Trick: Phantom Detective возвращается в виде ремастера для современных платформ, но может получить и продолжение, если пользователи продемонстрируют достаточную "поддержку" игры, что можно перевести как "если ремастер будет достаточно продаваться".

Первоначально игра Ghost Trick: Phantom Detective была выпущена на Nintendo DS в 2010 году и стала культовой среди многих геймеров. Она не достигла того коммерческого успеха, на который рассчитывала, но ее замечательные качества и особенности все равно не остались незамеченными, а со временем стали еще более очевидными.

Режиссер Сю Такуми, продюсер Синго Изуми и режиссер новой версии Ацуси Маруяма приняли участие в интервью Game Informer, в ходе которого была затронута и тема возможного продолжения.

Такуми объяснил, что Ghost Trick: Phantom Detective является самодостаточной игрой, и ее сюжет не будет включать в себя продолжение, но это все же может дать некоторые другие сюжетные разветвления, которые будут рассказаны в сиквеле. "История Ghost Trick: Phantom Detective полностью рассказана в одной игре, поэтому создать продолжение было бы непросто. Тем не менее, силы мертвых, представленные в этой игре, могут привести к новым возможностям".

Однако продюсер Идзуми также допустил возможность того, что сиквел может быть рассмотрен, но только в случае успеха ремастера: "В настоящее время мы полностью посвятили себя запуску Ghost Trick: Phantom Detective, поэтому у нас не было времени подумать о том, что делать дальше. Однако я надеюсь, что количество людей, желающих поиграть в эту игру, будет достаточно большим, чтобы мы задумались о продолжении", - пояснил он.